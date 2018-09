Ministrul de Externe și-a anulat întâlnirea cu diaspora de la Berlin? „Dezamăgiți, am așteptat o reacție”

„Azi ne-am întâlnit în fața ambasadei în speranța că va apărea cineva să ne invite înăuntru sau să vorbească cu noi. Am așteptat o oră și jumătate tăcuți apoi cineva a telefonat la numărul de urgență al ambasadei. I s-a spus că întâlnirea a fost anulată, nespecificând care a fost motivul. Când eram în fața ambasadei, prin ieșirea din spate, a ieșit în grabă cineva. Nu am reușit să observăm cine. Am strigat doar „bună ziua”, dar nu am fost luați în seamă. Oricum, dezamăgiți, am așteptat o reacție, fiindcă se observau mișcări în ambasadă, au văzut că stăm acolo”, afirmă Elena Rotari.

Ea mai spune că moldovenii veniți la ambasadă aveau pregătită o listă de întrebări pentru ministrul Ulianovschi căruia au vrut să-i transmită și o petiție semnată de concetățenii noștri care au protestat pe 26 august la Berlin. „Tot astăzi noi am vrut să transmitem personal petiția semnată de către protestatari pe 26.08 – petiția diasporei cu revendicări, care deja a fost transmisă atât Parlamentului European, cât și autorităților de aici”, ne-a mai spus moldoveanca stabilită cu traiul în Germania.