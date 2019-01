Liderul Platformei unioniste “Acțiunea 2012” și-a lansat candidatura pentru alegerile europarlamentare

Preşedintele Platformei Unioniste Acţiunea 2012, George Simion, şi-a lansat sâmbătă candidatura la alegerile pentru Parlamentul European, anunță Agerpres.ro.

George Simion a anunţat că, printre obiectivele sale, se află unirea României cu Republica Moldova, protejarea drepturilor românilor din comunităţile istorice şi diaspora, sprijinirea românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, “dezvăluirea structurilor mafiote” de la Bucureşti şi Chişinău care blochează dezvoltarea României şi a Republicii Moldova.

“Am 33 de ani şi mare parte din viaţa mea am luptat pentru cauzele pe care le-am considerat drepte. Am bătut la orice uşă pe care am văzut-o, când nu s-a putut pe uşă am intrat pe geam. Am speculat orice spărtură în zidurile sistemului ca să reuşim să îl spargem. Tot pe ziduri am scris mereu că ‘Basarabia e România’, un adevăr care trebuie să fie înţeles de fiecare român. Am făcut tot ce era posibil şi ne-am gândit că următorul pas este o candidatură la Parlamentul European. Următorul pas este să fim noi soluţia. Ţara noastră este astăzi mică, atât ca anvergură, cât şi ca perspectivă şi speranţă. Ţara noastră este mică teritorial, pentru că avem astăzi conducători mici. Noi vrem ca ţara să fie mare. Iată-mă azi în faţa dumneavoastră pentru a ajunge europarlamentar. Sunt eu pregătit pentru lucru ăsta? Eu vă spun sincer că nu sunt pregătit să fiu parlamentar european, dar ne pregătim. Am o cauză dreaptă de partea mea şi am modele din trecut. (…) O Românie mare într-o Europă unită – asta ne dorim. Nu sunt un politician, nu ştiu să vorbesc ca un politician şi nici nu îmi doresc să vorbesc ca un politician despre lucruri pe care nu le cunosc, dar vă asigur că am buna credinţă de a învăţa. Pornim campania noastră – ‘România Mare în Europa’ – de la lucrurile pe care le stăpânesc şi unde am expertiză. ‘România Mare în Europa’ înseamnă Basarabia unită cu ţara, înseamnă apărarea intereselor românilor din Harghita şi Covasna, a celor din Timoc şi Cernăuţi, a celor din Bugeac până în Transcarpatia şi în Peninsula Balcanică”, a declarat George Simion.

Liderul Platformei Unioniste Acţiunea 2012 a explicat că va candida ca independent şi solicită sprijinul românilor dezamăgiţi de actuala clasa politică. El a spus că se bazează şi pe votul românilor din Republica Moldova, unde este susţinut de mai multe organizaţii şi partide, subliniind că va lupta împotriva “clasei politice de la Chişinău şi a regimului lui Plahotniuc”.

Anunţul lansării candidaturii a fost făcut în prezenţa a zeci de unionişti din România şi Republica Moldova, a unor membri marcanţi din comunităţile istorice, diaspora, inclusiv de la Bruxelles, precum şi din judeţele Harghita şi Covasna.

Printre cei care au vorbit în cadrul evenimentului s-au aflat Bianca Ficuţ – consilier în Parlamentul European, Daniel Pastronevici – membru al Consiliului de conducere al Congresului Românilor din Serbia – Grupul Studenţilor Timoceni, Doru Mărieş – preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Virgil Baciu – primarul comunei Corbi, judeţul Argeş, Florentina Teacă – secretar executiv al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Mircea Trifu – consilier local independent în Alba Iulia, Anatol Popescu – preşedintele Asociaţiei “Basarabia” din regiunea Odesa, Ucraina.