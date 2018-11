Legăturile lui Pavel Filip cu unul dintre ce mai importanți agenți economici de pe piața nucilor

Maia Sandu acuză familia premierului Pavel Filip că ar fi monopolizat exportul de nuci. La rândul său, Pavel Filip neagă acuzațiile și le cataloghează drept atacuri electorale.

„Le-am promis oamenilor cu care m-am văzut la piață că am să vorbesc și la televizor. De exemplu, problema nucilor. Agenții economici care până acum se ocupau de această cultură, nu mai pot exporta. Am fost la piață și am văzut oameni care se plâng că prețurile la nuci au scăzut dramatic. De ce? Pentru că familia prim-ministrului a monopolizat exportul de nuci și dictează prețurile în țară”, susține Maia Sandu.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV. Întrebată de Lorena Bogza dacă există dovezi în susținerea celor spuse, lidera PAS a menționat că despre acest monopol vorbesc agenții economici.

După lansarea acestor acuzații în spațiul public, premierul a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Pavel Filip a scris că întotdeauna a considerat josnice și mizerabile atacurile care vizează familia.

„Este cel mai dureros și neplăcut atunci când sunt atacați cei dragi, cei care nu au nicio legătură cu politica. Nici eu, nici familia mea nu are nicio legătură cu monopolul la exportul nucilor. După ce reprezentanții opoziției au încercat să ne combată la subiectele reale (economie, salarii, pensii) și n-au reușit, acum s-au apucat de inventat subiecte”, a menționat Pavel Filip.

În acest ping-pong de replici nu s-a menționat însă despre legăturile pe care le are Pavel Filip cu unul dintre cei mai importanți agenți economici de pe piața nucilor. Ziarul de Gardă a scris în 2017 că fiul lui Pavel Filip, Iulia, s-a însurat în 2016 cu Nicoleta, fiica Carminei Vicol, administratoarea companiei financiare „Prime Capital”. Familia Vicol gestionează afaceri de milioane, Dumitru Vicol, soţul Carminei, fiind fondatorul firmelor „Monicol” SRL şi „Monistar” SRL. Prima pare a fi cel mai important agent economic de pe piaţa nucilor şi a fructelor uscate din R. Moldova, iar cealaltă deţine brandul „Nimorinka”, care produce şi comercializează băuturi alcoolice.

Am încercat să luăm legătură cu Dumitru Vicol pentru a solicita o reacție, însă un reprezentant al companiei „Monicol” ne-a informat că Vicol este într-o ședință. Am revenit peste câteva ore cu un nou apel telefonic. De această dată ni s-a comunicat că Vicol nu este diponibil, iar numărul lui personal de telefon nu ne poate fi oferit.