DOC/ Condiții și sume noi pentru obținerea cetățeniei contra cost. Ce modificări propune Guvernul

Guvernul vrea să modifice Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție. Respectiv, doar solicitantul principal de cetățenie va achita în bugetul de stat 100 de mii de euro pentru a obține pașaportul R. Moldova, pe când ceilalți membri ai familiei – doar câte 15 mii de euro. Totodată, dacă familia solicitantului de a obține cetățenie va fi formată din cinci sau mai multe persoane, atunci pentru întreaga familie nu va trebui să se achite decât 155 de mii de euro.

Propunerile respective sunt incluse într-un proiect de Guvern propus spre consultări publice până la 15 august curent.

Documentul care face completări la „Regulamentul cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție”, adoptat la 4 octombrie 2017, care stabilea că fiecare solicitant de cetățenie a R. Moldova va trebui să achite câte 100 de mii de euro sau să facă o investiție de cel puțin 250 de mii de euro în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a R. Moldova.

Documentul propus spre consultări publice stabilește criteriile de eligibilitate ale solicitanților de a obține pașaportul de cetățean al R. Moldova.

Respectiv, se precizează că verificarea solicitanților este efectuată de o Comisie specială și companiile specializate în investigații de evaluare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice.



La 11 iulie curent, Ministerul Economiei al R. Moldova a semnat un contract cu un consorțiu de companii care se vor ocupa de implementarea Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție. Este voba despre consorțiul de companii MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd și Henley & Partners International Ltd.

Documentul suspus consultărilor publice stabilește și lista taxelor și plăților care urmează a fi achetate de solicitanți pentur dobândirea cetățeniei R. Moldova.

Cu ajutorul programului respectiv, autoritățile intenționează să atragă în R. Moldova investiții de 1,3 miliarde de euro în următorii cinci ani.

Schimbările în Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție au loc după ce Parlamentul a făcut modificări în Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, criticate, inclusiv de liberalul Româna Boțan. La 24 mai, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, precizând că proiectul privind cetățenia prin investiție implicpă riscuri de corupție.