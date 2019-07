DOC/ Ce avere declară Georgeta Mincu, noua ministră a Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Georgeta Mincu, șefa de la Agricultură, Dezvoltare Regională și Mediu în Guvernul Sandu, a obținut, înainte de a veni la minister, un venit anual de peste 350 de mii de lei. Familia acesteia are în proprietate un automobil, două apartamente, câteva terenuri și peste 480 de mii de lei în conturile bancare.

În 2018, aceasta a obținut un venit total de circa 352 300 de lei din activitatea de la Centrul Educațional „Pro Didactica”, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale. Soțul ei, angajat în cadrul Preturii sectorului Botanica, a avut anul trecut un venit de peste 75 000 de lei din salariu și 2 790 de lei din darea în arendă a unui teren agricol.

Familia Mincu are în proprietate două terenuri agricole, obținute în 2005, care valorează peste 10 000 de lei în total, dar și un teren extravilan, cumpărat în 2016, valoarea căruia este de circa 168 830 de lei.

Soții Mincu dețin două apartamente, unul de 120 de metri pătrați și altul de 42,6 m.p.

La fel, aceștia dețin, din 2012, un automobil Toyota Corolla de 2 700 de euro, care este fabricat în 2005.

Familia ministrei Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului are cinci conturi bancare, în care se află, în total, peste 480 de mii de lei.

Potrivit CV-ului, ultimul loc de muncă al Georgetei Mincu a fost în cadrul „CE Pro Didactica”, proiect UE/ ADA privind Dezvoltarea Zonelor Rurale în R. Moldova. În 2016-2017, a fost angajată a Camerei de Comerț și Industrie a R. Moldova. De-a lungul carierei a activat în cadrul Ministerului Economiei, Serviciului Vamal, Organizația Mondială a Migrației sau în la Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru R. Moldova. Conform informațiilor din CV-ul său, a fost responsabilă de aderarea Moldovei la Organizația Mondială a Comerțului.

