Consilierul PDM din Bălți vorbește despre colaborarea cu PSRM, anunțată în presă

Astăzi, 4 mai, mai multe site-uri de știri au făcut public un raport transmis de către Serghei Iordan, consilier municipal la Bălți din partea Partidului Democrat, prin care explică oficiului central al democraților despre modul în care are loc campania comună privind alegerea candidatului socialiștilor la funcția de primar de Bălți, Alexandr Usatîi. Serghei Iordan neagă veridicitatea raportului.

„Da, eu am scris acest raport doar că în anul 2015, pentru campania electorală din acel an. Nu știu prin ce metode, dar acest raport a fost furat din poșta mea electronică, ceea ce prevede răspundere penală. Însă, raportul a fost scris în 2015, unde noi atunci am fost înregistrați sub numărul 2, iar acum, cineva a luat acest raport, care era făcut în Word, l-a corectat și l-a făcut așa cum îi trebuia. Este o simplă manipulare. Acolo (în raport, n.r.) nu se menționa deloc PSRM”, ne-a spus Serghei Iordan.