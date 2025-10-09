VIDEO Un bărbat din Nisporeni, reținut de oamenii legii pentru că ar fi furat bani și bunuri dintr-o mașină, după ce ar fi pătruns într-o curte din orașul Codru

Un bărbat de 31 de ani, din Nisporeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în capitală, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că una dintre mașini era descuiată, ar fi sustras bani și bunuri personale. Prejudiciul cauzat proprietarului este estimat la peste 149 de mii de lei.

În urma acțiunilor operative întreprinse de angajații Inspectoratului de Poliție Centru, o parte dintre bunurile sustrase au fost depistate și ridicate în cadrul unei percheziții efectuate la domiciliul suspectului, în orașul Nisporeni.

Dacă vinovăția acestuia va fi demonstrată, bărbatul riscă până la 4 ani de închisoare, conform prevederilor legale.