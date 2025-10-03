Un influencer, arestat pentru că ar fi înșelat cel puțin șapte persoane, cu circa 140 de mii de euro, promițându-le venit din importul mașinilor din SUA

Un influencer a fost arestat într-un dosar în care este învinuit că ar fi înșelat cu peste 140 de mii de euro mai multe persoane. Chișinăuianul și-ar fi înșelat rudele și prietenii într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA, conform unui comunicat de presă. Realitatea.md scrie că ar fi vorba despre Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”. Acesta se prezintă de câteva luni în calitate de agent imobiliar.

Schema ar fi început să fie aplicată începând din 2021, ultima din cele șapte victime fiind înșelată în 2025, atunci când au și fost depuse plângerile.

Potrivit materialelor cauzei investigate de ofițerii de Poliție sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), învinuitul cu vârsta de 35 de ani le promitea în schimbul „investițiilor” un venit lunar care varia de la 4% la 10%.

„În schimb, acesta a importat zero automobile din Statele Unite ale Americii, iar persoanele preventiv și-ar fi primit doar o parte din bani și din venitul promis, pentru ca acesta să le obțină încrederea. Potrivit ratelor de schimb valutar din perioadele în care acesta i-ar fi înșelat pe investitori, în valuta națională, prejudiciile ar depăși suma de 4 milioane de lei”, menționează Procuratura.

Prin urmare, procurorii PCCOCS i-au formulat acestuia învinuirea pentru escrocherie, iar judecătorul de instrucție a satisfăcut demersul de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile.