Un fost primar și președinte al unui Oficiu Teritorial al fostului partid „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost anunțat în căutare

Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost găsit vinovat luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a pronunțat sentința de condamnare în dosarul privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Conform datelor consultate de ZdG pe portalul instanțelor naționale, este vorba despre Vasili Filipov. Acesta a ocupat, până în 2023, funcția de consilier local în Consiliul raional Basarabeasca.

Între anii 2005-2011, a deținut funcția de primar al orașului Basarabeasca, candidând independent. În 2015, Vasili Filipov a candidat, din nou, la funcția de primar, independent. A fost votat de 6,8% din alegătorii cu drept de vot și s-a clasat pe locul patru, fără a accede în turul doi, a scris MoldovaCurată.md.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 ani cu executarea acesteia în penitenciar semiînchis și l-a privat de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe o durată de 4 ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, i-a fost aplicată măsura preventivă a arestului preventiv, fiind anunțat în căutare.

De asemenea, din contul inculpatului, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 1,75 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. Sechestru aplicat pe bunurile inculpatului a fost menținut.

Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpatul, activând în calitate de președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Şor” (declarat neconstituțional), știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și împreună cu alți membri ai partidului, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului.

Astfel, inculpatul ar fi acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de peste 1,75 milioane lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din R. Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale.

Conform unui comunicat de presă emis de instanța de judecată, în perioada 18 septembrie – 16 octombrie 2022, acesta a gestionat evidența și plata zilnică (a câte 100 de dolari/zi) pentru 22 de persoane din raionul Basarabeasca care au protestat continuu în „Orășelul schimbării” din fața Parlamentului și Președinției.

Cauza penală a fost examinată în perioada 17 ianuarie 2025 – 6 octombrie 2025, fiind desfășurate 19 ședințe de judecată. Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în procedură generală.

În mai 2023, Filipov a efectuat o donație în numerar de 25 de mii de lei candidatei la funcția de bașcan, Evghenia Guțul. Atunci acesta a fost amendat cu 1500 de lei pentru că a depășit plafonul admis, de 13 300 de lei. Prima instanță a menținut procesul-verbal întocmit de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale Pavel Postica.