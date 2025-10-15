Un bărbat, căutat timp de 20 de ani, învinuit de un dublu omor, ajunge în fața justiției. ZdG a scris recent că acesta ar putea fi eliberat. „Un grup de ofițeri” trage alarma. Detalii din dosar

Procuratura municipiului Chișinău anunță miercuri, 15 octombrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat „din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025”. Mai exact, conform unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), învinuitul și complicii săi erau specializați în atacuri armate în scop de sustragere a bunurilor.

Ziarul de Gardă a scris despre acest caz în septembrie și februarie 2025. Conform unor surse, bărbatul este Eduard Apostol – principalul suspect în cazul dublului omor din 2002 de la Grătiești, în care a decedat un om de afaceri din domeniul exportului de tutun și soția sa.

Astfel, potrivit PG, în noaptea de 25 mai 2002, învinuitul, împreună cu doi complici, au rupt gratiile geamurilor și au pătruns ilegal în locuința a doi soți din Grătiești, fiind echipați cu măști și mănuși, având scopul de a sustrage o sumă importantă de bani.

Bărbatul, una din victime, a opus rezistență, efectuând o împușcătură în direcția unuia din complici, ultimul decedând pe loc.

„Chiar și rezistența opusă nu i-a oprit pe atacatori să ducă intenția până la capăt. În desfășurarea infracțiunii, soții au fost împușcați mortal de făptuitori. După comiterea crimei, aceștia au sustras suma de 200 000 lei și au părăsit locul faptei.

Mai mult, un an mai devreme, învinuitul a comis un alt atac tâlhăresc similar împreună cu alte persoane în municipiul Chișinău. În acel caz, victimele (soț și soție) au rămas în viață. Făptuitorii solicitaseră 20 000 de dolari de la aceștia. După ce i-au maltratat cu bâte din lemn, le-au sustras toții banii și bijuteriile care le-au găsit în casă”, menționează reprezentanții Procuraturii.

Învinuitul s-a eschivat peste 23 de ani de la răspunderea penală, fiind anunțat în căutare internațională, mai menționează Procuratura.

„Pe lângă infracțiunea principală de omor intenționat, inculpatul este învinuit și pentru alte fapte comise începând cu anul 1999: tâlhărie, furt, deținerea și procurarea ilegală de arme și muniții interzise, folosirea documentelor oficiale false, precum și pentru trecerea ilegală a frontierei de stat prin zone neautorizate.

În context, învinuitul a utilizat un pașaport fals cu datele de identitate ale unei persoane de cetățenie ucraineană.

Acesta a traversat de mai multe ori frontierele diferitor state, în baza pașaportului menționat, iar la 05 februarie 2025 a fost reținut pe teritoriul R. Moldova”, mai menționează procurorii.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina pentru infracțiunile care i se incriminează. Pentru totalitatea faptelor de care este acuzat, acesta riscă detenție pe viață.

„Cazul confirmă că, indiferent de timpul scurs de la comiterea infracțiunii, autoritățile de drept continuă să depună eforturi susținute pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor”, subliniază reprezentanții Procuraturii.

Condamnat pe viață pentru omor, s-a prezentat în fața instanței pentru a fi amnistiat

ZdG a constatat că Gheorghe Ganea, complice la crimă, a fost condamnat la data de 4 aprilie 2003 prin sentința Tribunalului Chișinău, iar prin cumul de infracțiuni, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă – 25 ani privațiune de libertate.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chişinău din 3 decembrie 2003, apelul declarant de condamnat a fost respins ca nefondat. S-a admis apelul părții vătămate, s-a casat sentința Tribunalului Chișinău din aprilie 2003 și s-a pronunțat o nouă hotărâre prin care lui Ganea Gheorghe i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de detenție pe viață în penitenciar de tip închis.

Potrivit sentinței de condamnare, Ganea Gheorghe, „în timpul ispășirii pedepsei în colonie așezare, în coautorat cu altă persoană, a comis infracțiunea de omor a doi soți, din interes material”.

Ganea a încercat să fie amnistiat în 2023, în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Totuși, judecătoarea Ludmila Tetiu, de la Judecătoria Orhei, a respins demersul penitenciarului nr. 17 Rezina, considerând „pripite și neîntemeiate” concluziile privind riscul „mediu” de recidivă a condamnatului, precum și „caracteristica pozitivă”.

Gheorghe Ganea a fost anterior condamnat, prin sentința Judecătoriei Ungheni din 7 mai 1990, pentru omor, la 2 ani privațiune de libertate, dar îi fusese suspendată executarea pedepsei pe un termen de 2 ani.

Mai mult, acesta a participat la crima de la Grătiești în timp ce ispășea altă sentință – a Judecătoriei Călărași din 13 iulie 1993, de 13 ani de privațiune de libertate. Prin decizia instanței de judecată din 18 septembrie 2001, acesta a fost transferat atunci în „colonie așezare”.

Oamenii legii au anunțat vineri, 7 februarie, că un bărbat de 51 de ani din Chișinău, anunțat în căutare în anul 2002 de către Inspectoratul de Poliție Rîșcani pentru comiterea unui dublu omor, precum și de Inspectoratele de Poliție Nisporeni și Centru pentru comiterea unor tâlhării, a fost reținut în capitală miercuri, 5 februarie.

Conform Inspectoratul General al Poliției (IGP), bărbatul, în anul 1999, acționând împreună cu un complice, având scopul de a sustrage mijloace bănești și motorină în cantități mari, ar fi atacat doi angajați ai unei stații Peco din raionul Nisporeni, folosind un cuțit și o țeavă metalică.