Ilan Șor, anunțat în căutare. CA Cahul a emis un mandat de arestare pe numele acestuia

Curtea de Apel (CA) Cahul a emis astăzi, 25 iulie, o încheiere prin care autorizează, la solicitarea PA, un mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor și anunțarea acestuia în căutare.

Decizia a fost luată de completul de judecată format din magistrații Evghenii Dvurecenschi, Nina Veleva și Vitalie Movilă, după ce CA Cahul a respins astăzi două cereri de recuzare a completului respectiv, depuse de noul avocat al lui Ilan Șor în acest dosar, Vadim Banaru.

PA a cerut eliberarea unui mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor și anunțarea acestuia în căutare la 26 iunie, pe motiv că acesta nu s-a prezentat în ședința programată în acea zi la CA Cahul, deși se afla sub control judiciar.

Se întâmpla după două săptămâni în care Ilan Șor nu a mai apărut în spațiul public și după ce în presă s-a vehiculat că încă la 14 iunie, în ziua în care PDM a plecat de la guvernare, acesta ar fi părăsit R. Moldova cu un avion privat.

Pe motiv că nici avocații săi nu s-au prezentat la 26 iunie în ședință, s-a decis acordarea unui avocat din oficiu, care a solicitat timp pentru a face cunoștință cu materialele dosarului. Respectiv, o nouă ședință a fost programată pentru 19 iulie, dar nu a avut loc. De această dată, motivul a fost că unul dintre magistrații din completul de judecată s-ar afla în concediu medical.

Între timp, la 16 iulie, Procuratura Generală a anunțat că deputatul Ilan Șor, condamnat de prima instanță la șapte ani și șase luni de închisoare într-un dosar de escrocherie, vizat în ancheta privind frauda bancară și figurant în Raportul Kroll, a plecat din R. Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, fără a trece controlul vamal sau cel de frontieră în perioada 14-17 iunie. PG a declarat că anchetează aceste circumstanțe în cadrul unei anchete deschise pentru trecerea ilegală a frontierei.