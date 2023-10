Treisprezece milioane de lei, depuse pe conturile trezoreriale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, anunță CNA

Treisprezece milioane de lei au intrat în conturile trezoreriale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe data de 26 octombrie. Din suma totală, 11 milioane de lei sunt sechestre aplicate în baza delegațiilor Serviciului Vamal, iar alte 2 milioane de lei reprezintă corpuri delicte, intr-un caz de contrabanda, transmise Agenției pentru administrare, conform unui comunicat al CNA.

În prezent, pe conturile trezoreriale ale ARBI sunt depuse circa 368 de milioane de lei. Potrivit CNA, din suma totală, peste 280 de milioane de lei sunt sechestre puse în cazuri de spălare a banilor, 48 de milioane de lei – pe infracțiuni de corupție, 32 de milioane de lei – pe contrabandă și alte peste 6 milioane de lei pe dosare de crimă organizată, trafic de droguri și trafic de ființe umane.

De la creare, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 8 miliarde de lei.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă din cadrul CNA care se ocupă de efectuarea investigațiilor financiare paralele, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate, precum și evidența acestor bunuri.

Agenția precizează că procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea, de către instanța de judecată, a deciziei de confiscare, după condamnarea persoanei.

Ziarul de Gardă relata în vara anului 2022 că, în perioada 2019-2021, în bugetul de stat au ajuns doar 11,9 milioane de lei de pe urma sechestrelor aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, nu 30,7 de milioane de lei, așa cum reiese din datele prezentate anterior de Ministerul Finanțelor, în urma unei solicitări de informații a ZdG.

Informația se regăsește într-un răspuns oficial oferit de către Serviciul Fiscal de Stat în contextul anchetei publicate anterior de ZdG în care am constat că deși Agenția indisponibilizează anual bunuri de miliarde, în bugetul de stat ajunge sub 1% din valoarea acestora.

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

Serviciului Fiscal ne-a explicat că în timp ce datele oferite de ei se referă doar la încasările la bugetul de stat din contul activității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, informațiile oferite de minister se referă la „încasările la buget de la vânzarea bunurilor confiscate în baza tuturor articolelor din Codul penal, Codul contravențional, Codul Civil ș.a.”.

În cadrul anchetei Sechestre de miliarde vs confiscări de sub 1%. Cum am aflat, timp de cinci luni, câți bani (nu) ajung în bugetul de stat, după sechestrele anunțate de ARBI publicată de ZdG la începutul lunii mai, am arătat că în bugetul de stat, conform Ministerului Finanțelor (MF), în ultimii patru ani, a ajuns o sumă infimă de pe urma sechestrelor aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) – 0,71% din suma totală a sechestrelor aplicate în aceeași perioadă.

După publicarea anchetei, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) ne-a oferit însă alte cifre, de aproape trei ori mai mici decât cele furnizate de către Minister. SFS este o instituție subordonată MF. Autoritatea fiscală are însă atribuții de a ține evidența, de a evalua și de a vinde bunurile sechestrate de instituțiile statului.