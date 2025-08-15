SURSE Fiul lui Veaceaslav Platon a fost reținut de Interpol în Spania. Motivul arestului

Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova – a fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. De asemenea, a fost reținută și concubina sa, cetățeană a Ucrainei.

Conform surselor ZdG, Egor Platon (30 de ani) și Alina Fiodorov (29 de ani), au fost reținuți astăzi, 15 august, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În 2019, Egor Platon a fost reținut și apoi eliberat, fiind implicat într-o schemă de trafic de droguri prin intermediul magazinelor online.

Conform Codului Penal al Republicii Moldova, art. 217¹ alin. (4) sancționează circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, săvârșită în proporții deosebit de mari și/ sau de către un grup criminal organizat, cu pedepse cuprinse între 7 și 15 ani de închisoare.

Veaceslav Platon a fost reținut la Londra la mijlocul lunii martie, în baza solicitării autorităților moldovene, care au cerut extrădarea sa în R. Moldova. Pe 24 iulie 1025, o instanță de judecată din Marea Britanie a acceptat eliberarea lui Veaceslav Platon pentru o cauțiune de 330 de mii de lire sterline, echivalentul a circa 8 milioane de lei moldovenești. Examinarea cererilor de extrădare continuă.