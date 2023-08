„Se încalcă nu doar principiile dreptului, dar și regulile logicii elementare”. Juriștii acuză, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități explică modificările la proiectul privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor

Parlamentul a reexaminat joi, 17 august, proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, în urma unui demers depus de președinta Maia Sandu, care nu a promulgat legea în versiunea ei inițială.

Comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor vor lua în considerare hotărârile judecătorești irevocabile, cu excepția celor care sunt considerate arbitrare sau vădit nerezonabile, este una dintre principalele prevederi ale inițiativei legislative, aprobate de Legislativ, după „propunerile” șefei statului. Prevederea a fost criticată dur de juriști. Aceștia menționând că „se încalcă nu doar principiile dreptului, dar și regulile logicii elementare”. Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate, a oferit mai multe explicații cu privire la modificările operate în document.

Juristul Maxim Macovei, avocat la Efrim Roșca și Asociații, afirmă că prevederea este „cea mai mare rușine juridică”, întrebându-se „ce facem cu articolul 120 din Constituția R. Moldova?”, care stipulează că „respectarea sentințelor şi a altor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri judecătorești definitive este obligatorie”.

Juristul Nicolae Eșanu opinează că prin această modificare „se încalcă nu doar principiile dreptului, dar și regulile logicii elementare”.

Pentru ca Comisia Vetting să califice că o decizie este arbitrară, este nevoie de câteva condiții întrunite simultan, explică președinta Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, Olesea Stamate, într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă.

„Solicitarea doamnei președintă de reexaminare a acestui proiect de lege a venit în contextul în care criteriul de integritate etică era formulat diferit în Legea nr. 65 privind evaluarea externă a judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și în legea cu privire la full vetting. Asta se întâmplă deoarece noi am reușit să discutăm practic pe ultima sută de metri cu Comisia de la Veneția și să obținem o formulare mai bună pentru legea full vetting, iar Legea nr. 65 cu privire la evaluarea CSJ deja era votată. Respectiv, doamna președintă ne-a solicitat să uniformizăm, să fie aceleași prevederi.

Pentru ca Comisia să califice că o decizie este arbitrară, este nevoie de câteva condiții întrunite simultan. Pe de-o parte, este vorba de faptul că decizia să încalce normele imperative ale legii. Legea să spună una, iar decizia să spună cu totul altceva. Pe de altă parte, pe un caz similar să fi existat anterior decizii adoptate, o hotărâre CtEDO, în care să fie menționat că într-un asemenea caz iată ce înseamnă hotărâre arbitrară și acel caz să poată fi aplicat prin analogie acestei hotărâri (…). Deci, și la alineatul șase, acolo unde am zis că hotărârile judecătorești irevocabile se iau în considerare în mod obligatoriu de către Comisia Vetting am adăugat – cu excepția hotărârilor considerate arbitrare de către Comisie care se referă la acele hotărâri conform alienatului doi, potrivit criteriului de integritate etică. Altfel, dacă nu am fi modificat alineatul șase, aceste două alineate s-ar fi ciocnit. Pe de-o parte, Comisia poate aprecia totuși că o hotărâre este arbitrară dacă încalcă normele imperative ale legii și dacă CtEDO s-ar fi expus într-un caz similar că este o hotărâre arbitrară, dar, totodată, alineatul șase stipulează că ele sunt obligatorii și că Comisia nu se poate expune pe seama lor (…)”, a declarat Olesea Stamate pentru ZdG.