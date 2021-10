„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în R. Moldova foarte mult o să mă ajute cu dosarul meu din Ucraina”, a declarat pentru Ziarul de Gardă președintele Organizației Teritoriale Platforma DA din sectorul Rîșcani, mun. Chișinău, Ruslan Verbițchi, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a prezentat învinuirea în privința a trei angajați ai fostei Direcții nr. 5 care ar fi înscenat transportarea ilegală a unor cartușe, pentru care Verbițchi este cercetat în Ucraina.

„În 2018 am fost arestat de către partea ucraineană, la frontiera R. Moldova, și într-un fel am fost extrădat. Eu eram pe teritoriul R. Moldova când mi s-au găsit cartușele și am fost preluat cu forța către partea ucraineană”.