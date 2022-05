Procurorii vor contesta vineri, 27 mai, la Curtea de Apel Chișinău decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost dispusă plasarea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a fostului președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon, bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de Patrie și îmbogățire ilicită.

După ce magistrații Judecătoriei Chișinău au pronunțat decizia în cazul Dodon, procurora Eugenia Zubco, membră a grupului de acuzatori de stat care conduce urmărirea penală, a calificat hotărârea instanței drept „ilegală și neîntemeiată”.

Eugenia Zubco a declarat că au fost prezentate probe suficiente pentru ca instanța să admită demersul procurorilor.

„Decizia cu siguranță va fi contestată. Noi am prezentat probe suficiente care urmau a fi luate în considerare și supuse controlului de proporționalitate. Respectiv, considerăm că instanța urma să admită demersul după cum am solicitat. Nu am reușit să citim încheierea. O să o lecturăm pe fiecare motiv în parte, o să o dezbatem prin probe și o să încercăm să o combatem prin ceea ce am argumentat (…). Doar instanța de fond va putea să decidă dacă nu sunt suficiente probe. La momentul actual vorbim doar despre riscuri, dacă erau sau nu probate riscurile de a se eschiva sau de a influența martorii (…)”, a menționat Zubco.