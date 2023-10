PG: „Un deținut, condamnat la încă opt ani de închisoare, pentru șantajarea unei femei după ce a primit o fotografie nud de la ea”

Doi deținuți au fost găsit vinovați de șantaj. Sentința a fost pronunțată la 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Conform unui comunicat publicat de Procuratura Generală (PG), inculpatului de 37 de ani i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu amendă în mărime de 100 000 de lei. Acesta a pledat nevinovat.

Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii de stat, primul inculpat, în vârstă de 37 de ani, în luna aprilie 2019, ispășind pedeapsa in Penitenciarul nr. 4, or. Cricova, mun. Chișinau, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, prin intermediul rețelelor de socializare „www.ok.ru” și „Viber”, prezentându-se sub о identitate falsă, dar fără a ascunde faptul că era deținut, a inițiat discuții cu o femeie, dobândind încrederea ei.

„În rezultatul conversațiilor, a obținut о poză nud a acesteia. În continuare, în perioada lunilor mai-iunie 2019, inculpatul a contactat aceeași parte vătămată prin rețeaua „Viber” si „WhatsApp”, prezentându-se ca angajat de poliție, și inducând-o în eroare precum că, fiind efectuată о percheziție în celula inculpatului, a fost depistat si ridicat un telefonul mobil în care se conținea imaginea nud a acesteia, i-a spus că riscă о eventuală urmărire penală pentru punerea la dispoziția deținutului în penitenciar, a materialelor cu caracter pornografic. Astfel, a determinat-o ilegal să efectueze transferurile bănești, în sumă totală de 3 475 de euro. Totodată, în scopul intrării în posesie a banilor dobândiți prin șantaj, inculpatul i-a atras în activitate criminală pe alți 2 condamnați care urmau să organizeze ridicarea transferurilor bănești”, notează PG.

Cei doi complici, prin intermediul rudelor lor, fără a le preciza circumstanțele, au organizat, ridicarea mijloacelor bănești sustrase.

Unul dintre complici a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de probațiune de un an, iar în privința celui de al doilea complice procesul penal a fost încetat din motivul decesului făptuitorului.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău.