Percheziții în Chișinău și Ialoveni, într-un dosar de furt al secretului comercial

În Chișinău și la Ialoveni sunt în desfășurare percheziții în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, într-o cauză penală ce vizează „sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial”. Informația a fost comunicată de polițiști.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile sunt efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul BPDS „Fulger”.

Potrivit Poliției, în anul 2025, mai multe persoane care activau în cadrul unei companii din Chișinău ar fi obținut ilegal „date confidențiale de natură tehnică și comercială”. Acestea ar fi fost ulterior „transmise și utilizate în interes personal sau în beneficiul altor entități economice, cauzând un prejudiciu considerabil”.

Urmărirea penală este în desfășurare.