Peste 8 000 de cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia, stabiliți în județul Botoșani, rămân fără cărți de identitate românești

Peste 8 000 de cetățeni originari din R. Moldova, Ucraina și Federația Rusă, stabiliți fictiv în localități din județul Botoșani, și-au pierdut valabilitatea domiciliului, iar cărțile de identitate ale acestora vor fi anulate, a declarat, pentru Agerpres, citat de G4Media, șeful Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Botoșani, Ady Petrușcă.

Potrivit acestuia, în anii 2024 și 2025, după ancheta declanșată de Parchetul General, au fost efectuate, la solicitarea Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, mențiuni cu privire la încetarea valabilității domiciliului pentru un număr de 5 839 acte de identitate.

De asemenea, în luna ianuarie a acestui an, au fost demarate aceleași proceduri în cazul a 2 179 de persoane originare din cele trei state.

Vârfu Câmpului este comuna în care, în ultimii zece ani, și-au stabilit domiciliile, în mod fictiv, aproximativ 10 mii de cetățeni ucraineni, din R. Moldova ori Federația Rusă.

Primarul localității, Dumitru Ovidiu Domunco, susține că, pe fondul anchetei derulate de autoritățile române, este pentru prima dată când populația a scăzut, iar numărul celor care și-au pierdut cărțile de identitate s-a redus cu aproximativ 500.

„Actele de identitate sunt anulate permanent. Zilnic primim astfel de sesizări. Nu vă pot spune câte cazuri sunt, pentru că nu am acces la baza de date. Ultima dată când am avut acest acces a fost în perioada alegerilor, când am constatat că numărul locuitorilor scăzuse cu aproximativ 500. Autoritățile își fac datoria și corectează neregulile depistate”, a declarat primarul Domunco.

Totodată, procurori din cadrul Parchetului General, împreună cu polițiștii de frontieră ai Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere, precum și ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Iași și Sighetu Marmației, au desfășurat, săptămâna trecută, 73 de percheziții la domiciliile unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea de acte de identitate românești false.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, acțiunea a fost desfășurată în continuarea activităților de destructurare a unei rețele specializate în furnizarea de documente de identitate românești neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

În paralel cu perchezițiile efectuate în județul Botoșani, polițiștii de frontieră desfășoară o acțiune de verificare a 104 adrese la care figurează cu domiciliul cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Verificările vizează situațiile în care persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum și corectitudinea datelor furnizate autorităților competente.

Anchetatorii susțin că adresele vizate de mandatele de percheziție au fost stabilite în mod fictiv drept domicilii pentru cetățeni din spațiul ex-sovietic, prin intermediul unor contracte de închiriere false sau falsificate.

Aceste contracte ar fi fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, și încheiate aparent între acestea și o persoană juridică având sediul social în județul Botoșani. Prin această metodă, reprezentanții societății ar fi luat în spațiu, în nume propriu, diverși cetățeni străini, fără acordul real al proprietarilor imobilelor.

Pentru a obține cărți de identitate emise de autoritățile din România, beneficiarii ar fi utilizat inclusiv certificate de cetățenie false sau falsificate, despre care se presupune că ar fi fost eliberate de consulate ale României din diferite state.

Anterior, la 20 noiembrie 2024, au fost puse în aplicare 90 de mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice din județele Botoșani și Suceava, precum și din municipiul București. În urma administrării probatoriului, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 94 de suspecți, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și fals informatic, în cazul unor funcționari publici din județul Botoșani, precum și pentru infracțiuni de dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.