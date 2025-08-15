Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică. Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune jurământul

Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a Parlamentului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială, conform unui comunicat de presă publicat de Legislativ.

Astfel, pe data de 17 august urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții Constituționale depun jurământul în fața Parlamentului, președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii.

„Până la data întrunirii legale a noului Parlament, instituția legislativă poate exercita pe deplin funcțiile de reprezentare, de control și de organizare internă. Funcția de legiferare va fi exercitată în volum restrâns, fiind limitată la adoptarea de legi ordinare, hotărâri și moțiuni simple”, precizează instituția.

Pe data de 16 august 2025 expiră mandatele a 5 judecători constituționali, iar mandatul noilor judecători desemnați începe din momentul depunerii jurământului de către aceștia.

Recent au fost numiți în calitate de judecători constituționali Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc.

Ședința plenară a Parlamentului va începe la ora 11:00.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, în cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea președintelui Republicii Moldova, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați.

Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-au desemnat candidații la funcția de judecători ai Curții Constituționale (CC). În timp ce mai multe organizații neguvernamentale au semnat o declarație prin care au cerut Guvernului și Parlamentului să asigure „respectarea principiilor transparenței și meritocrației, precum și evitarea practicilor anterioare de nominalizare a persoanelor cu funcții politice recente în funcția de judecători ai Curții Constituționale”, Executivul l-a desemnat la Înalta Curte pe Sergiu Litvinenco, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „Cel mai important este că procedurile s-au derulat în conformitate cu prevederile Constituției”, răspunde criticilor Sergiu Litvinenco, într-o declarație pentru ZdG.

Din partea Guvernului, la CC a fost desemnată actuala președintă Domnica Manole, iar Parlamentul a anunțat că-i va reconfirma în funcție pe Nicolae Roșca și Liuba Șova. Concursul organizat de CSM a fost câștigat de judecătorul Ion Malanciuc, care a fost singurul candidat pentru acest fotoliu.

Înalta Curte, potrivit legislației, este formată din șase judecători, desemnați pentru un mandat de șase ani. Doi magistrați sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern și doi de CSM. Cinci din cele șase mandate expiră în luna august, Viorica Puica fiind singura judecătoare de la Curte al cărei mandat urmează să expire în 2029, ea fiind numită în 2023.

Pe 24 iunie, Domnica Manole și Sergiu Litvinenco au fost aprobați de Guvern în funcțiile de judecători la Curtea Constituțională, iar anterior, Parlamentul a anunțat că-i va propune pentru noi mandate pe actualii judecători Nicolae Roșca și Liuba Șova. CSM și-a desemnat candidatul – judecătorul Ion Malanciuc, tot într-o ședință din 24 iunie.