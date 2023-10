Numărul de judecători la CSJ, redus. CSM majorează unitățile de personal la instanțele de fond

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au micșorat unitățile de personal de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) cu 13 posturi de judecător și 26 de unități de asistent judiciar. Totodată, Consiliul a majorat unitățile de personal la mai multe instanțe de fond. Hotărârea a fost luată miercuri, 18 octombrie, cu șapte voturi „pro” și zero voturi „împotrivă” ale membrilor CSM.

Președintele interimar al Consiliului, Sergiu Caraman, a explicat că decizia vine în contextul reformei CSJ care prevede reducerea numărului de judecători ai Curții, de la 33 la 20.

„(…) Prin urmare, numărul judecătorilor de la CSJ a fost redus cu 13 unități. În condițiile respective a intervenit necesitatea distribuirii acestor posturi de judecători în instanțele judecătorești naționale. Am verificat împreună cu dumneavoastră care este sarcina și volumul de muncă în instanțele judecătorești din țară și am constatat că numărul judecătorilor urmează a fi mărit pentru că sarcina este enormă și exagerat de mare în unele instanțe. La fel, proiectul de lege care prevede reorganizarea hărții judecătorești prevede și sporirea numărului de judecători pe țară, per instanțele judecătorești, pentru că volumul de muncă în instanțele judecătorești sporește de la un an la altul (…).