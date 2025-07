„Mi-a fost reconstituită biografia”. Șeful interimar al PCCOCS, audiat de Comisia de evaluare a procurorilor

Comisia de evaluare a procurorilor nu a identificat probleme de integritate etică sau financiară în cazul lui Victor Furtună, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acesta a fost audiat vineri, 25 iulie.

Pe parcursul verificărilor, Comisia a analizat declarațiile de avere și interese personale din ultimii cinci ani, chestionarul de integritate etică, informații despre rude apropiate aflate în funcții publice, precum și date primite de la Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal, Poliția de Frontieră, surse deschise și alte baze de date relevante.

Pentru a clarifica unele aspecte, procurorului i-au fost adresate patru seturi de întrebări scrise. Acesta a răspuns în termen, prezentând și documente justificative suplimentare.

„Nu am nimic de adăugat – îmi susțin în totalitate chestionarul de etică și declarațiile de avere. Mulțumesc membrilor completului și Secretariatului. Am consultat dosarul acumulat și am fost surprins de volumul impresionant de informații. Practic, mi-a fost reconstruită întreaga biografie. Unele detalii poate îmi scăpaseră și mie, cum ar fi cele legate de părinți. Consider că acest exercițiu este unul nobil și necesar, menit să consolideze încrederea publicului în profesia de procuror, astfel încât procurorii să își exercite cu bună-credință și demnitate atribuțiile”, a declarat Victor Furtună în cadrul audierii.