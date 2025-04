Legea amnistiei – „o normă greoaie”. Deputatul Chiriac explică de ce unii deținuți pe viață, eliberați de instanțele de fond, riscă să ajungă din nou după gratii

Igor Chiriac, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), responsabil de „interpretarea” articolului 7 din Legea amnistiei, a declarat pentru ZdG că modificările legislative „nu au caracter retroactiv”, contrar celor afirmate de mai mulți juriști. Totuși, persoanele condamnate la detenție pe viață și eliberate prin decizia instanțelor de fond, riscă să revină în penitenciare.

În același timp, Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege care prevede că eliberarea condiționată înainte de termen va fi posibilă doar după ispășirea a 30 de ani de închisoare, și nu 25 de ani, cum a propus Ministerul Justiției și cum au votat deputații în vara anului 2024.

Cincisprezece condamnați la închisoare pe viață au beneficiat deja de legea amnistiei după amendamentele propuse de deputata PAS Olesea Stamate și votate de majoritatea parlamentară.

După ce eliberarea acestora a ajuns în atenția publică, pe 4 aprilie 2025, fără consultări, Parlamentul a votat în două lecturi proiectul legii pentru „interpretarea” articolului 7 din Legea privind amnistia, la propunerea unui alt deputat PAS, Igor Chiriac. În aceeași zi, președinta Maia Sandu a promulgat „interpretarea” aprobată de Legislativ. Astfel, persoanele condamnate la detenție pe viață nu vor putea beneficia concomitent de comutarea pedepsei în baza legii amnistiei și de liberare condiționată înainte de termen. „Interpretarea” a stârnit dezbateri atât în rândul juriștilor, cât și al societății civile.

În acest context, Ziarul de Gardă a discutat cu parlamentarul Igor Chiriac despre soarta deținuților care au reușit să beneficieze de „poarta” din legea amnistiei, fiind eliberați din detenție, în redacția prevederilor legale de până la „interpretare”.

„Și legea amnistiei nu este lege penală. Este inclusiv lege de executare, execuțional penală”, a punctat parlamentarul.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat marți, 8 aprilie, că până în prezent, din totalul de 77 de demersuri înaintate de Penitenciarul nr. 17, amnistia a fost aplicată în 15 cazuri, fiind respinsă definitiv în 36 de cazuri.

„Legea amnistiei e o normă greoaie. Dacă ne uităm și pe pagina instanțelor de judecată, ea este greu înțeleasă, este greu aplicabilă. Pe portalul instanțelor am văzut că avocații se adresau în instanță cu solicitarea să fie aplicată amnistia. Instanța de judecată le întorcea înapoi, judecătorii argumentau cu faptul că deținuții nu au trecut evaluarea la penitenciar”, a subliniat deputatul Chiariac.

ZdG a scris că, în cel puțin 7 cazuri, reprezentanții Penitenciarului nr. 17 Rezina au venit cu demersuri prin care condamnații la închisoare pe viață să fie eliberați sau să primească pedepse mai blânde sau au susținut demersurile avocaților condamnaților.

Așa-numitul „Proiectul de lege pentru interpretarea articolului 7 din Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr.243/2021 în raport cu articolul 91 și articolul 92 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002” a fost votat fără consultări. Deputatul a explicat că etapa a fost omisă din cauza „importanței” legii.

„Dacă stăteam și așteptam consultările publice, făceam mai bine sau mai rău? Cred că în cazul de față trebuie să punem pe balanță necesitatea adoptării acestei legi, necesitatea înlăturării pericolului și problemei.

Pentru a opri procedurile aflate în curs, noi am identificat această soluție de a emite o lege de interpretare și să o votăm în două lecturi în ședința parlamentară. Noi am acționat din importanța acestei legi, am decis ca să o adoptăm în prima și a doua lectură, ca să nu admitem și unele consecințe nefavorabile”, a explicat Igor Chiriac.