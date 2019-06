După ce anterior l-a susținut, societatea civilă cere acum demisia unui judecător al Curții Constituționale

Mai multe organizații își arată nemulțumirea față de activitatea judecătorului Curții Constituționale, Veaceslav Zaporojan, care nu a avut nicio opinie separată în legătură cu hotărârile adoptate de Înalta Curte cu privire la dizolvarea Parlamentului. Organizațiile semnatare menționează că judecătorul „a trădat încrederea acordată de mai mulți reprezentanți ai societății civile”. Astfel, în acest context, semnatarii îi solicită demisia din funcția de judecător constituțional.

Organizațiile semnatare ale apelului menționează că în 2014, atunci când o funcție de judecător la CC a devenit vacantă, Guvernul a numit o comisie pentru selectarea unui candidat, din care au făcut parte mai mulți experți, dar și reprezentanți ai societății civile. Atunci, în urma concursului, Zaporojan a acumulat cel mai mare punctaj, însă Guvernul a tărăgănat numirea acestuia în funcția de judecător al CC. În acest context, societatea civilă a solicitat atunci Guvernului numirea lui Zaporojan în funcție, iar acest lucru s-a și întâmplat ulterior.

„Toate aceste procese demonstrează că societatea civilă s-a angajat și nu a cedat în perioada 2015 – 2016 până nu a fost asigurat un proces transparent și luarea unor decizii pe bază de merit de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională”, se menționează în apelul societății civile.

În contextul ultimelor decizii luate de CC, societatea civilă se arată dezamăgită de faptul că Zaporojan a participat la adoptarea tuturor acestor hotărâri.

„Având în vedere creditul deosebit de încredere pe care mai multe organizații ale societății civile l-a acordat dlui Zaporojan în 2016, îl îndemnăm insistent pe dl Zaporojan să-și prezinte imediat demisia, pentru a permite cel puțin un început de restabilire a încrederii în Curtea Constituțională”, precizează organizațiile semnatare.

Menționăm că anterior CC a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern. La 15 iunie, la scurt timp după ce PDM a declarat că se retrage în opoziție, Curtea Constituțională și-a anulat însă toate deciziile respective.