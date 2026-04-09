Dosarul „mitei de 400 de mii de dolari în criptomonede”: cei trei învinuiți rămân în arest preventiv pentru 30 de zile

Procurorul Cristin Ghemu și ofițerul INI Andrei Ciobanu, precum și fiul ex procurorului Victor Plugaru, Daniel Plugaru, rămân în arest pentru următoarele 30 de zile. Curtea de Apel a respins joi, 9 aprilie, recursurile avocaților acestora împotriva măsurilor preventive aplicate de judecătorul de instrucție.

ZdG a publicat azi, 9 aprilie, o anchetă care arată că suma de 400 de mii de dolari SUA anunțată de către reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Procuraturii Anticorupție (PA) că ar fi fost destinată drept mită pentru procurori și angajați ai Poliției se regăsește doar la nivel declarativ în materialele dosarului penal. ZdG a discutat cu mai multe părți implicate în acest caz, a studiat mai multe acte și mărturii și a constatat că realitatea prezentată în spațiul public diferă de cea din dosar.

Procurorului Cristin Ghemu, arestat pentru 30 de zile, i se impută primirea a două transferuri în criptovalută în valoare totală de 55 de mii de dolari SUA, însă actele de învinuire prezentate de procurori în instanță nu indică cine este, de fapt, beneficiarul portofelului electronic în care ar fi ajuns banii.

Procurorul Ghemu a fost reținut în baza unei mărturii depuse de Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru, la două zile după ce acesta fusese reținut la frontieră într-un dosar în care era acuzat de trafic de influență. În baza acelorași mărturii fusese inițial reținut și un angajat al Inspectoratului Național de Investigații, dar acesta a fost eliberat după ce în cadrul confruntării cu Plugaru s-a stabilit că, de fapt, cei doi nu se cunosc.