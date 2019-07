CV-ul celor doi pretendenți la funcția de judecători constituționali, înscriși în concursul de la CSM

Teodor Cârnaț, expert în drept constituțional și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar și Vladimir Grosu, fost ministru al Justiției și reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la CtEDO, și-au depus dosarele în concursul organizat de CSM pentru ocuparea a două fotolii de judecător la Curtea Constituțională.

Teodor Cârnaţ este în prezent profesor universitar la Facultate de Drept din cadrul USM. Anterior acesta a ocupat funcția membru al CSM, fiind desemnat din rândul profesorilor de drept. Înainte de a ajunge în CSM, Cârnaţ a fost consilier municipal în Chişinău. Deşi a fost ales pe listele PL în 2011, a părăsit fracţiunea în februarie 2012, devenind independent. Până a ajunge în funcţii publice, Cârnaţ a fost director al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, profesor universitar, avocat, dar şi expert în mai multe proiecte şi ONG-uri.

În scrisoare sa de motivare depusă în concurs, Cârnaț precizează că îndeplinește toate condițiile de eligibilitate pentru a ocupa funcția de judecător constituțional.

Vladimir Grosu, la rândul său, este jurist, doctor în drept și conferențiar universitar. În prezent acesta este avocat și exercită interimatul funcției de șef al Departamentului de Drept Penal al Facultății de Drept din cadrul USM. În 2015 Grosu a ocupat funcția de ministru al Justiției, anterior ocupând timp de patru ani fotoliul de vice-ministru al Justiției. Timp de cinci ani, prin hotărârea guvernului condus de Vasile Tarlev, Vladimir Grosu a ocupat și funcţia de Agent Guvernamental. În CV-ul său, Vladimir Grosu notează că din 2013 până în 2017 a fost membru supleant al Comisiei de la Veneția, iar din 2016 și până în prezent este și membru al Consiliului Științific de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

În scrisoarea de motivare depusă în concurs, fostul ministru al Justiției susține că deține o experiență suficient de diversă de activitate, motiv pentru care a decis să pretindă la postura de judecător constituțional.

La 2 iulie curent, CSM a anunța concurs pentru două funcții de judecător la Curtea Constituțională, rămase vacante după demisia lui Corneliu Gurin și Mihai Poalelungi. Concursul presupune două etape: cea a dosarelor și cea a interviului. Respectiv, până la 11 iulie candidații vor putea expedia dosarele de participare, iar la 16 iulie va fi organizată proba interviului, după care se vor anunța căștigătorii.

Concursuri pentru desemnarea celorlalți patru judecători constituționali au fost anunțate și de către Parlament și Guvern.