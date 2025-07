„Ai să primești un cartuș în cap de la cineva cu întrebările tale”. Dosar penal după ce o jurnalistă a fost amenințată cu moartea. Bărbatul a fost reținut: „Nu repetați greșeala mea”

Un mesaj de amenințare cu moartea la adresa jurnalistei Viorica Tătaru de la TV8, trimis online în 2022, s-a soldat cu un dosar penal. Inculpatul, care între timp s-a aflat peste hotare, a fost reținut recent la intrarea în țară, iar cauza a fost redeschisă. Acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de la unu până la trei ani. Bărbatul și-a recunoscut greșeala și îndeamnă utilizatorii rețelelor de socializare să se abțină de la mesaje agresive la adresa jurnaliștilor.

La 23 octombrie 2022, jurnalista TV8, Viorica Tătaru, a primit un mesaj în privat de amenințare cu moartea de la un utilizator al unei rețele sociale pe nume Constantin Gorpin. Acesta i-a transmis: „Ai să primești un cartuș în cap de la cineva cu întrebările tale”.

Jurnalista a depus o plângere la Poliție, soldată cu deschiderea unui dosar penal. Pentru că persoana vizată se afla în afara țării, ancheta a fost suspendată. Recent, bărbatul care a trimis mesajul de amenințare s-a întors în țară, iar ancheta a fost redeschisă. Acesta și-a recunoscut vina.

„Recunosc, nu mai aveam speranțe că se va întâmpla ceva. Cine să se ocupe de astfel de cazuri când sunt atâtea probleme și atâta presiune pe sistem? Dar iată că am primit un telefon de la Inspectoratul Național de Investigații: agresorul fusese reținut la intrarea în țară, iar cauza a fost redeschisă. Am simțit un amestec de emoții — teamă, tensiune, curiozitate — pentru că urma să stau față în față cu omul care, cu atâta ușurință, a scris că ar vrea să mă vadă moartă. Surpriza a fost că omul și-a recunoscut greșeala. Și ATENȚIE: riscă să fie privat de libertate pentru o perioadă de 1 până la 3 ani. Doar pentru că a scris o amenințare cu moartea în spațiul virtual. Atât de grav este!”, a scris Viorica Tătaru pe pagina sa de Facebook.

Ea a publicat și un video în care bărbatul care a amenințat-o cu moartea și-a prezentat scuzele și a îndemnat alți utilizatori ai rețelelor de socializare să se abțină de la mesaje similare la adresa jurnaliștilor.

„Îmi cer scuze pentru ce am greșit. Mai mult n-o să se repete și nu doresc altor persoane să ajungă cum am ajuns eu. Nu repetați greșeala mea! Toate greșelile se pedepsesc prin lege. E foarte strict”, a declarat bărbatul.