30 de zile de arest pentru cele șase persoane reținute în schema de contrabandǎ cu peste 1,8 milioane de țigări. PCCOCS: „Investigațiile continuă”

Magistrații au dispus arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor, pentru cele șase persoane care ar fi fost implicate în schema de contrabandǎ cu peste 1,8 milioane de țigări de la Lipcani, anunță sâmbătă, 25 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform Procuraturii, investigațiile continuǎ, timp în care persoanele beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii.

Vineri, 24 octombrie, oamenii legii au anunțat investigarea unei scheme de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigări la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Au fost reținute șase persoane, care au statut de bănuiți.

Două autocamioane, care transporta oficial puieți de arbori decorativi, ar fi urmat să ajungă la București. Totuși, inspectorii vamali au dispus controlul detaliat al mijloacelor de transport. În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, au fost depistate cutii cu țigări nedeclarate autorității vamale – 59 și respectiv 130 de cutii, fiecare conținând câte 500 pachete de țigări de marcă autohtonă. În total, au fost ridicate 1 890 000 de țigări.

„Au urmat percheziții în Briceni, precum și în Chișinău. Așadar țigările, camioanele, telefoanele mobile, înscrisurile de ciornă și alte suporturi de informații au fost ridicate pentru examinare. Suplimentar, la Briceni ofițerii Inspectoratului de Poliție au depistat la figuranți mai multe arme deținute ilegal, precum și sute de cartușe – încălcări care de asemenea vor fi supuse cercetării de către autorități. În cadrul investigațiilor, au fost reținuți șase cetățeni din Briceni (printre care și persoane cu rol de organizare a schemei de contrabandă), cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, bănuiți de implicare în activitatea infracțională”, se arată într-un comunicat de presă.

Procurorii au anunțat că urmează să formuleze învinuirile pentru tentativă de contrabandă, în vederea continuării investigării dosarului penal, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor legături cu activitatea de producere și comercializare ilegală a țigărilor.