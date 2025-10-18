VIDEO „Sunt rus. O să vă omorâm!”. Dosar penal pentru un bărbat care a amenințat o familie ce vorbea în ucraineană, într-un tren din Elveția

În Letonia a fost deschis un dosar penal împotriva unui cetățean vorbitor de limbă rusă care a amenințat o familie vorbitoare de limbă ucraineană într-un tren din Elveția. El s-a identificat drept rus și a amenințat: „Vă vom omorî”. Bărbatul deține cetățenie Letoniei.

Un bărbat agresiv vorbitor de limbă rusă a atacat un cuplu mixt ucrainean-belarus într-un tren pentru că soția vorbea ucraineană, după cum a relatat Current Time. Familia Elenei Dudnik și a lui Gabriel Șarov călătorea cu trenul cu copilul lor mic de la Interlaken la Spiez. Elena este ucraineană, iar soțul ei s-a născut și a crescut într-o familie belarusă din Elveția; părinții lui s-au mutat în Elveția în anii 1990.

În tren, Elena a început să vorbească în limba ucraineană cu soțul ei, ceea ce l-a nemulțumit foarte mult pe bărbatul care stătea în rândul alăturat. Acesta a început să insulte cuplul, inclusiv folosind un limbaj obscen, și a susținut că este cetățean elvețian și că, dacă merge la poliție, Elena și Gabriel vor fi deportați din țară.

„Ce ai împotriva rușilor? Sunt rus, o să vă omorâm, o să vă omorâm până la capăt! Pe voi, pe toți”, a declarat el, arătând cu degetul spre familie. „Ieșiți dracului din vagonul ăsta ca să nu vă vedem, ați înțeles? Ieși de aici cu familia ta înainte ca copilul tău s-o pățească!” Când soțul ucrainencei a început să sune la poliție, bărbatul care a spus că este rus l-a atacat și l-a amenințat că îl va distruge.

Serviciul de Securitate al Letoniei a anunțat că, la 17 octombrie, a intentat un dosar penal împotriva bărbatului care a atacat verbal o familie ucraineană într-un tren în Elveția. Autoritățile letone s-au sesizat după ce au descoperit pe internet un videoclip care surprinde incidentul. Dosarul penal a fost intentat pentru comiterea actului care vizează declanșarea urii și ostilității naționale și etnice împotriva ucrainenilor. Incidentul a avut loc la 13 octombrie 2025 pe ruta feroviară de la Interlaken la Spiez, în Elveția.