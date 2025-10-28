Un fost europarlamentar grec, condamnat pentru apartenență la o organizație criminală, a continuat să primească salariu și beneficii din fonduri europene chiar și după ce a ajuns la închisoare

Ioannis Lagos, fost europarlamentar grec și lider al formațiunii de extremă dreapta Golden Dawn, a continuat să primească bani de la Parlamentul European chiar și după ce a fost condamnat la închisoare pentru conducerea unei organizații criminale, scrie publicația Euroctiv.

Lagos a fost ales în Parlamentul European în 2019 și a continuat să participe la ședințe, să voteze și să călătorească între Grecia și Belgia timp de șase luni, chiar dacă partidul său fusese deja declarat organizație criminală. În octombrie 2020, el a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru conducerea unei grupări criminale, deținere ilegală de arme și implicare în atacuri violente, relatează publicația.

După condamnare, Lagos a rămas totuși europarlamentar, deoarece, potrivit legii grecești valabile atunci, sentința nu ducea automat la pierderea mandatului. De asemenea, potrivit Euroactiv, autoritățile elene nu au luat măsuri pentru a-i retrage drepturile politice. Parlamentul European a constatat că nu avea bază legală pentru a-i suspenda salariul sau funcția, astfel că fostul membru al Parlamentului European (MEP) a continuat să beneficieze de toate privilegiile, până când imunitatea i-a fost ridicată, în aprilie 2021.

În această perioadă, Lagos a primit cel puțin 28 974 de euro în alocații zilnice și aproximativ 1 700 de euro pentru călătoriile între Grecia și Belgia. Totuși, Euroactiv menționează că nu este clar dacă a continuat să primească și salariul lunar, de aproximativ 11 000 de euro. Potrivit documentelor obținute de publicație, el a participat la 19 din 25 de zile de ședință ale Parlamentului European, votând și depunând amendamente, inclusiv din închisoare.

Organizația germană FragDenStaat a acuzat Parlamentul European că a încercat să păstreze cazul secret, invocând motive de confidențialitate. În 2024, Curtea Generală a Uniunii Europene a obligat instituția să dezvăluie detalii despre plățile primite de Lagos, considerând cazul „de natură excepțională” și de interes public major, anunță publicația.

Euroactiv transmite că Parlamentul European nu a precizat cât a costat întreținerea biroului și a personalului lui Lagos până la finalul mandatului său, în iulie 2024. Instituția a refuzat să comenteze cazul, afirmând doar că europarlamentarii primesc indemnizații pentru cheltuielile legate de activitatea lor, pe baza documentelor justificative și a prezenței.

Ioannis Lagos, care susține că dosarul său este unul politic, și-a păstrat mandatul până la final, deși o mare parte din perioada sa de activitate a avut loc dintr-o închisoare grecească.