ULTIMA ORĂ Volodîmîr Zelenski va merge la Washington luni, 18 august, pentru o întâlnire cu Donald Trump

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat că va călători la Washington luni, 18 august, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump. Declarația a fost făcută sâmbătă dimineața, după ce cei doi lideri au discutat timp de peste o oră, în urma discuțiilor de pace de la Alaska.

„Plănuiesc să discut toate detaliile privind încetarea uciderilor și sfârșitul războiului cu președintele Trump, la Washington, luni. Sunt recunoscător pentru invitație”, a spus Zelenski.

Zelenski a scris că a avut „o discuție lungă și substanțială cu președintele Donald J. Trump”.

„Am început cu convorbiri unu-la-unu, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai bine de o oră și jumătate, incluzând aproximativ o oră de discuție bilaterală cu președintele Trump”, a punctat Zelenski.

Potrivit unor surse, Trump a purtat convorbiri și cu Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Mark Rutte, liderul NATO și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Deși negocierile dintre Trump și Vladimir Putin nu au condus la un acord de pace imediat, se ia în calcul un posibil armistițiu aerian parțial, ceea ce ar însemna oprirea lansării de rachete și drone de ambele părți, scrie The Telegraph.

Zelenski a salutat și propunerea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia. „Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar formatul trilateral este potrivit pentru acest lucru”, a declarat el.