UE va fi pregătită în caz că Rusia pregătește o altă invazie în Europa. Planul care urmează să fie prezentat liderilor UE

Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de un potențial război, în caz că Rusia va decide să atace din nou Europa, potrivit unui plan militar care va fi prezentat Comisiei Europene și care a fost consultat de POLITICO.

„Până în 2030, Europa trebuie să dețină o postură de apărare europeană suficient de puternică pentru a descuraja credibil adversarii săi, precum și pentru a răspunde oricăror agresiuni”, se arată în proiectul de plan. Documentul va fi înaintat liderilor UE săptămâna viitoare.

Politico scrie că planul pentru pregătirea apărării până în 2030 este un semn al rolului tot mai important al UE în afacerile militare, o reacție la războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei și la angajamentul neclar al președintelui american Donald Trump față de securitatea europeană.

Stabilirea priorităților

Documentul stabilește o serie de priorități punct cu punct. Unul dintre principalele sale obiective este acoperirea lacunelor de capabilitate ale UE în nouă domenii: apărare aeriană și antirachetă, facilitatori, mobilitate militară, sisteme de artilerie, inteligență artificială și securitate cibernetică, rachete și muniție, drone și sisteme antidronă, luptă terestră și domeniul maritim.

Potrivit Politico, planul menționează, de asemenea, nivelul de pregătire pentru apărare și rolul Ucrainei, care ar urma să fie puternic înarmată și sprijinită pentru a deveni un „arici de oțel” capabil să descurajeze agresiunea rusă.

Documentul include și termene pentru trei proiecte-cheie: Eastern Flank Watch, care va integra sistemele de apărare terestră cu cele de apărare aeriană și contramăsuri antidronă, precum și „European Drone Wall”, recent propus de Comisie pentru a proteja mai bine țările din est; European Air Shield, destinat creării unui sistem de apărare aeriană pe mai multe straturi; și Defence Space Shield, pentru protejarea activelor spațiale ale blocului comunitar.

Comisia dorește, de asemenea, să elaboreze o hartă a creșterii capacității industriale necesare pentru a acoperi aceste lacune și să identifice riscurile și blocajele din lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice. Aceasta ar putea fi o chestiune controversată, deoarece industria europeană a fost, în mod tradițional, reticentă în a împărtăși prea multe informații despre producție și lanțurile de aprovizionare cu Bruxelles-ul, scrie Politico.

De unde vin banii

În ceea ce privește finanțarea, documentul afirmă că UE va contribui la mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru cheltuieli în domeniul apărării, inclusiv programul SAFE de 150 de miliarde de euro pentru împrumuturi destinate achizițiilor de armament, Programul European pentru Industria de Apărare de 1,5 miliarde de euro — care este încă în negociere —, Fondul European de Apărare și, după adoptarea sa în 2027, următorul buget multianual al blocului comunitar.

Politico mai adaugă că documentul subliniază că statele membre vor rămâne la conducere, accentuând faptul că „statele membre sunt și vor rămâne suverane în ceea ce privește apărarea lor națională”. În ciuda acestei formulări prudente, unele state membre se arată reticente față de rolul tot mai mare al UE în domeniul apărării — o zonă care a fost, în mod tradițional, rezervată guvernelor naționale.

„Obiectivul principal trebuie să fie pregătirea condițiilor astfel încât statele membre să își poată îndeplini obiectivele de capabilitate naționale și internaționale”, a declarat Germania în contribuția sa oficială la Foaia de Parcurs a UE pentru Pregătirea Apărării 2030.

Planul militar, în curs de elaborare încă din vară, încearcă să răspundă preocupărilor întregului bloc, nu doar ale țărilor care se simt cel mai amenințate de Rusia, menționează Politico.

Într-un gest de recunoaștere față de țările din sudul Europei, precum Italia și Spania, planul afirmă că „Europa nu își poate permite să ignore amenințările provenite din alte părți ale lumii”, menționând Orientul Mijlociu și Africa.

Conform Politico, proiectul insistă, de asemenea, asupra faptului că UE va coordona îndeaproape acțiunile sale cu NATO. Alianța și unele capitale naționale sunt îngrijorate de faptul că Bruxelles ar putea crea o structură de apărare paralelă, care ar complica planurile de război, în loc să se integreze armonios cu NATO.