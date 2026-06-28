Ucraina a lovit rafinăriile de petrol din regiunile Krasnodar și Iaroslavl din Rusia, afirmă Zelenski

Ucraina a lovit rafinăriile de petrol din regiunea Krasnodar și din Iaroslavl din Rusia în noaptea de 28 iunie, a declarat președintele Volodimir Zelenski, scrie presa ucraineană.

„Soldații noștri au început Ziua Constituției Ucrainei într-un mod foarte eficient (…). Vom continua operațiunile noastre care slăbesc capacitatea Rusiei de a duce acest război. Fiecare lovitură de la distanță reduce resursele care alimentează mașina de război a Rusiei și ne apropie cu un pas de pace”, a declarat Zelenski.

Potrivit președintelui, forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Slaviansk, din regiunea Krasnodar a Rusiei, situată la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului, precum și o rafinărie de petrol din regiunea Iaroslavl, situată la aproximativ 700 de kilometri de granița Ucrainei.

Autoritățile ruse au afirmat că o persoană a fost ucisă și o alta rănită în timpul atacului din regiunea Krasnodar.

Fotografiile și videoclipurile publicate pe rețelele sociale par să arate flăcări mari și coloane de fum care se ridică din ceea ce par a fi rezervoare de stocare ale rafinăriei din Slaviansk.

Instalația este considerată un furnizor cheie de combustibil pentru Crimeea ocupată de Rusia, ale cărei rezerve de combustibil au fost practic paralizate în ultimele săptămâni, pe fondul eforturilor Ucrainei de a izola peninsula.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat ulterior că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 213 drone în 13 regiuni, în Crimeea anexată și în apele Mării Azov și ale Mării Negre.