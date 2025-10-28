Trump și noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, anunță „o nouă eră de aur” a relațiilor dintre Statele Unite și Japonia

Președintele american Donald Trump a fost primit marți, 28 octombrie, la Tokyo, de noua prim-ministră a Japoniei, Sanae Takaichi, care l-a numit „partener într-o nouă eră de aur” a relațiilor bilaterale. Cei doi lideri au semnat un acord privind mineralele rare și au reafirmat cooperarea economică și de apărare dintre cele două țări, scrie BBC.

În cadrul ceremoniei desfășurate la Palatul Akasaka, Takaichi, care este și prima femeie care conduce Japonia, a anunțat că îl va propune pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-l pentru „eforturile de a aduce stabilitate în Orientul Mijlociu”. În schimb, liderul american a spus că Statele Unite vor fi „alături de Japonia pentru orice are nevoie” și a descris relația dintre cele două țări drept „o prietenie frumoasă născută din cenușa unui război teribil”.

Cei doi au semnat și o declarație comună care marchează începutul unei „noi ere de aur” a alianței dintre Washington și Tokyo. Documentul reia angajamentele convenite anterior, inclusiv reducerea tarifelor comerciale la 15% și cooperarea în domeniul resurselor strategice, anunță publicația.

BBC relatează că Takaichi i-a oferit lui Trump o serie de cadouri simbolice, printre care o geantă de golf semnată de Hideki Matsuyama – primul japonez care a câștigat un turneu major. La fel, i-a cadonat și o crosă folosită de fostul premier Shinzo Abe, mentorul ei politic, asasinat în 2022. Cei doi au semnat și șepci inscripționate cu mesajul „Japan is back”.

Trump a anunțat, la rândul său, aprobarea primei livrări de rachete americane pentru avioanele de luptă F-35 destinate Japoniei, ce urmează să aibă loc în această săptămână.

BBC adaugă că, pentru Takaichi, întâlnirea cu liderul american este considerată primul test major de politică externă de la preluarea mandatului. Ea trebuie să mențină echilibrul între relația strânsă cu Statele Unite și legăturile economice esențiale cu China, principalul partener comercial al Japoniei.

Vizita lui Trump în Japonia face parte dintr-un turneu asiatic care include și opriri în Coreea de Sud și China.