Trump i-a înmânat personal lui Putin o scrisoare de la soția sa, Melania

Donald Trump i-a înmânat personal o scrisoare lui Vladimir Putin, trimisă de soția sa, Melania Trump, în cadrul summitului din Alaska, care aborda situația copiilor din Ucraina și Rusia, au declarat oficiali ai Casei Albe pentru agenția Reuters, citată de BBC.

Melania Trump, născută în Slovenia, nu a participat la călătorie, însă, potrivit oficialilor, scrisoarea ei făcea referire la răpirile de copii în timpul războiului.

Guvernul de la Kiev estimează că cel puțin 19 500 de copii ucraineni au fost deportați, externați sau mutați cu forța din casele lor în Rusia și în teritoriile ocupate de ruși de la începutul invaziei la scară largă, în februarie 2022.

Problema este extrem de sensibilă în Ucraina, unde mulți consideră că niciun acord de pace nu ar trebui încheiat fără prevederi pentru returnarea tuturor copiilor răpiți, notează sursa citată.

În 2023, Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin și al comisarului său pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, pentru deportare ilegală a copiilor.

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a spus că Rusia a provocat suferințe pentru milioane de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.