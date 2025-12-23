Rusia respinge un armistițiu de Crăciun cu Ucraina. Peskov: „Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să se odihnească și să se pregătească”
„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să se odihnească și să se pregătească pentru a continua războiul”, a declarat marți, pe 22 decembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, refuzând un armistițiu de Crăciun propus de către cancelarul german Friedrich Merz, anunță Meduza.
„Dacă dorința ucrainenilor de a înlocui ajungerea la un acord cu soluții pe termen scurt, neviabile, începe să domine, atunci este puțin probabil să fim dispuși să participăm”, a adăugat Peskov.
În urma discuțiilor de luni de la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să accepte un armistițiu de Crăciun cu Ucraina, afirmând că acesta ar putea fi „începutul păcii”.
Vorbind marți la o conferință de presă, președintele Volodimir Zelenski a declarat că atât Ucraina, cât și Statele Unite susțin ideea unui armistițiu de Crăciun, dar că orice încetare temporară a focului ar depinde în cele din urmă de „voința politică a Rusiei”.
„Statele Unite susțin această idee. Eu, ca președinte, susțin cu siguranță această idee”, le-a spus Zelenski reporterilor, sugerând un „armistițiu energetic” ca posibilă alternativă. „Vom susține orice armistițiu”, a subliniat el.