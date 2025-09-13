Putin și Trump ar putea avea o nouă întrevedere la summitul ASEAN din Malaezia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o întrevedere la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), programat în octombrie, potrivit agenției Bernama, scrie Novaia Gazeta.

Conform sursei, ambii lideri vor participa la summit, însă atât la Kremlin, cât și la Casa Albă informația nu a fost încă comentată oficial.

La eveniment vor fi prezenți și premierul Chinei, Li Qiang, președintele Braziliei, Lula da Silva, precum și președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, mai notează Bernama.

În iulie, la Kuala Lumpur a avut loc deja o întâlnire a miniștrilor țărilor membre ASEAN, unde s-au întâlnit, printre alții, șefii diplomațiilor Rusiei și SUA, Serghei Lavrov și Marco Rubio.

Ultima întâlnire directă între Putin și Trump a avut loc în Alaska, pe 15 august, iar cei doi au mai discutat și telefonic de mai multe ori. Subiectul principal al discuțiilor a fost identificarea modalităților de încheiere a războiului din Ucraina. Cu toate acestea, conflictul nu a fost oprit în această perioadă. Dimpotrivă, pe 7 septembrie, Rusia a lansat cea mai amplă ofensivă împotriva Ucrainei de la începutul războiului.