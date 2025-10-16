Presiunile lui Trump determină India să renunțe la importurile de petrol rusesc

Rafinăriile de petrol indiene se pregătesc să reducă importurile de petrol rusesc, au declarat joi, 16 octombrie, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că India a oferit asigurări că va opri achizițiile pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, scrie Reuters.

Potrivit publicației, India și China sunt cei mai mari cumpărători de petrol rusesc transportat pe mare, profitând de prețurile reduse pe care Rusia a fost nevoită să le ofere după ce și-a pierdut clienții din Europa în urma invaziei Ucrainei în 2022.

Rafinăriile indiene se pregătesc să se îndepărteze de petrolul rusesc, iar o scădere a achizițiilor ar putea fi posibilă începând din decembrie, întrucât comenzile pentru noiembrie au fost deja plasate, au spus sursele familiarizate cu situația pentru Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe indian a afirmat că se discută o cooperare energetică mai profundă cu Statele Unite. „Administrația actuală a SUA și-a exprimat interesul de a aprofunda cooperarea energetică cu India. Discuțiile sunt în desfășurare”, a declarat Randhir Jaiswal într-un comunicat, menționează Reuters.

Miercuri, Trump a spus că a discutat cu premierul Narendra Modi despre achizițiile Indiei de petrol rusesc, ca parte a eforturilor sale de a pune presiune pe Moscova pentru a negocia un acord de pace cu Ucraina.

„Nu am fost mulțumit că India cumpără petrol, iar el (Modi) m-a asigurat astăzi că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia”, a declarat Trump reporterilor în timpul unui eveniment la Casa Albă.

„Este un pas important. Acum vom face ca și China să facă același lucru.”

Totuși, Ministerul de Externe indian a declarat joi că nu este la curent cu vreo conversație telefonică între Modi și Trump care să fi avut loc miercuri.