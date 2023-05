Opoziția belarusă, îndemnată să fie „pregătită”, în contextul zvonurilor privind sănătatea precară a lui Lukașenko

Lidera opoziției belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, le-a spus luni, 15 mai, susținătorilor săi să fie pregătiți să profite de orice șansă pentru a transforma țara lor într-o democrație, în timp ce au apărut speculații privind starea de sănătate a președintelui Aleksandr Lukașenko, scrie Reuters.

La scurt timp după mesajul ei către susținători, un canal de știri de stat din Belarus a publicat o fotografie a lui Lukașenko, în vârstă de 68 de ani, la un centru de comandă militară, în ceea ce ar fi fost prima sa apariție publică în aproape o săptămână.

Televiziunea de stat a difuzat ulterior un clip cu Lukașenko la o bază de comandă a forțelor aeriene centrale. Acesta l-a arătat stând pe un scaun și vorbind cu ofițerii. Îmbrăcat într-o uniformă militară, Lukașenko părea să aibă un bandaj la mâna stângă și, uneori, să aibă dificultăți de respirație.

Lukașenko, care a declarat anterior pentru Reuters că este „ultimul și singurul dictator din Europa”, conduce Belarusul din 1994, folosind forțele de securitate pentru a-și intimida oponenții, încarcera sau pentru a-i forța să fugă în străinătate.

Un aliat fidel al Rusiei, Lukașenko nu mai fusese văzut în public de la 9 mai, când a urmărit parada militară anuală a Rusiei în Piața Roșie din Moscova, în calitate de invitat al președintelui Vladimir Putin.

Arătând obosit și puțin nesigur, Lukașenko a fost văzut atunci cu un bandaj la mâna dreaptă. El a lipsit de la un prânz ținut de Putin. De asemenea, el a evitat tradiționala sa plimbare de după paradă și a fost condus pe o distanță scurtă până la un eveniment în schimb.

Speculațiile cu privire la starea sa de sănătate s-au intensificat duminică, când Lukașenko a lipsit de la o ceremonie la Minsk, pe fondul unor informații neconfirmate de presă potrivit cărora ar fi fost spitalizat. Locul său a fost luat de prim-ministrul Roman Golovchenko. Biroul lui Lukașenko a refuzat să comenteze absența sa.

Tihanovskaia, al cărei soț se află în închisoare în Belarus și care a fugit ea însăși pentru propria siguranță în 2020, când au izbucnit uriașe proteste de stradă împotriva lui Lukașenko, care au fost în cele din urmă înăbușite, a declarat luni că opoziția trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu.

There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ