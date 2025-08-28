Moscova a anunțat scufundarea, într-un atac cu o dronă navală, a unei nave ucrainene de recunoaștere, la gurile Dunării. Marina ucraineană a confirmat un atac, soldat cu un mort, răniți și dispăruți

Nava ucraineană de recunoaștere Simferopol a fost distrusă de bărci fără pilot la gura Dunării. Bărci de tip dronă au fost utilizate și în timpul exercițiilor Storm din iulie. Forțele armate ucrainene au recunoscut pierderea navei Simferopol, relatează AFP, citată de G4Media.

În urma atacului, o persoană a fost ucisă, iar mai multe persoane au fost rănite sau date dispărute, a anunțat joi, 28 august, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmîtro Pletenciuk.

Ministerul rus al Apărării a anunțat, la rândul său, că această operațiune a fost realizată la gurile Dunării, cu o dronă maritimă – o noutate în cazul forțelor ruse.

„Confirmăm atacul asupra navei, care s-a soldat cu cel puțin un mort și mai mulți răniți”, declară agenției ucrainene de presă Ukrinform, Dmîtro Pletenciuk.

„Majoritatea membrilor echipajului este în siguranță. Căutări ale mai multor marinari militari continuă”, a mai spus el.

Rusia a încercat să desfășoare acest tip de atac în trecut, însă el rămâne „rar”, notează AFP.

Ucraina a reuşit, în ultimii ani, să „gonească” Flota rusă din sud-vestul Mării Negre.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene nu a dezvăluit locul, data acestui atac și nici numele navei atacate. Ministerul rus al Apărării a anunțat însă că este vorba despre „Simferopol”, „o navă ucraineană de recunoaștere de talie medie”.

Ministerul rus a difuzat imagini alb-negru pe care le prezintă ca fiind filmate în timpul atacului, în care apare un vapor explodând pe apă.

Simferopol este o navă de recunoaștere a Marinei Ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu.

Nava este proiectată pentru recunoaștere radio, electronică, radar și optică și a fost înarmată cu un sistem de artilerie AK-306 de 30 mm.