Lukașenko numește închiderea frontierei de către Lituania „o escrocherie nebună” și acuză Occidentul de „război hibrid” împotriva Belarusului și Rusiei

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a criticat dur decizia Lituaniei de a închide frontiera cu Belarus, numind-o „o escrocherie nebună” și acuzând țările occidentale că duc un „război hibrid” împotriva Belarusului și Rusiei. Declarațiile au fost făcute marți, 28 octombrie, la Minsk, potrivit publicației Reuters.

Lukașenko a spus că Lituania a inventat un „pretext absurd” pentru a justifica închiderea graniței, referindu-se la baloanele care au trecut recent din Belarus peste teritoriul lituanian. El a afirmat că aceste incidente sunt „mărunte chiar și pentru o țară mică precum Lituania”.

Lituania a anunțat luni că va închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, cu excepția deplasărilor diplomatice și a ieșirilor cetățenilor Uniunii Europene din Belarus. Autoritățile lituaniene spun că mai multe baloane, despre care cred că sunt folosite de traficanți de țigări, au perturbat traficul aerian, dar au descris fenomenul și ca un posibil „atac hibrid” din partea regimului Lukașenko. Uniunea Europeană a calificat aceste incidente drept „amenințări hibride”.

Conform Reuters, Lukașenko a mai declarat că desfășurarea de rachete balistice hipersonice Oreshnik de către Rusia pe teritoriul Belarusului este un răspuns la ceea ce el a numit „escaladarea provocată de Occident”.

„Acesta este secolul XXI: ceruri închise, sârmă ghimpată și o respingere totală a oricărei opinii diferite”, a spus liderul belarus, adăugând că, în opinia sa, „Europa este cea care pierde din acest război hibrid”, relatează Reuters.

La fel, Reuters mai adaugă că Lukashenko a respins acuzațiile venite din partea Occidentului potrivit cărora Rusia și Belarus ar intenționa să atace sau să ocupe Polonia și statele baltice.

„Este o absurditate totală. Nu avem nevoie de Europa, de Paris, Londra sau chiar de Lituania ori Polonia. Pur și simplu nu avem nevoie de ele”, a spus Lukașenko.

Reuters notează că opoziția belarusă, aflată în mare parte în exil, îl acuză pe Lukașenko că a falsificat alegerile și a cedat controlul țării în mâinile președintelui rus Vladimir Putin. Lukașenko și susținătorii săi neagă aceste acuzații și susțin că el are sprijinul majorității populației.