LIVE TEXT Un om a murit și doi au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1609

UPDATE 12:20 Un om a murit și doi au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea.

„Bombe aeriene ghidate au lovit cartierele rezidențiale ale centrului regional. Au fost înregistrate pagube la clădiri și spații nerezidențiale. Au izbucnit incendii”, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov.

UPDATE 11:30 În regiunea Dnipropetrovsk, trei pompieri din cadrul serviciului local de pompieri au fost răniți în urma unui atac al Federației Ruse.

„Rușii i-au atacat în timp ce interveneau pentru stingerea unui incendiu într-o clădire de locuințe din raionul Nikopol. La fața locului au sosit rapid specialiști ai Serviciului Național de Situații de Urgență, care le-au acordat primul ajutor victimelor și le-au transportat la spital”, conform unui comunicat de presă.

UPDATE 11:30 În orașul Harkiv, în urma atacului rus din această dimineață, 5 persoane au fost rănite, printre care și un copil de 12 ani, au anunțat pompierii.

O dronă a lovit acoperișul unei case private din cartierul Nemișlianski.

UPDATE 11:15 Forțele ruse au lansat, în noaptea de 20 spre 21 iulie, un atac aerian cu 58 de drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Atacul, desfășurat începând cu ora 18:00, a inclus drone. Acestea au fost lansate din regiunile Kursk și Oriol din Federația Rusă, precum și din teritoriile ucrainene ocupate din regiunea Donețk și Crimeea.

Apărarea aeriană ucraineană, sprijinită de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele fără pilot și grupurile mobile de foc, a reușit să doboare sau să neutralizeze 46 de ținte aeriene.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00 au fost confirmate lovituri ale opt drone de atac în șapte locații.

UPDATE 08:30 Orașul Sumî a fost ținta unei serii de atacuri lansate de forțele ruse, care au vizat atât zone rezidențiale, cât și echipajele de intervenție aflate la fața locului.

Potrivit autorităților ucrainene, o dronă a lovit un bloc cu nouă etaje, provocând un incendiu la primul nivel al clădirii. Șase persoane au fost rănite în urma atacului, dintre care patru sunt copii.

Un alt bombardament a declanșat un incendiu la un centru comercial. În timp ce echipele de intervenție încercau să stingă flăcările, forțele ruse ar fi lansat atacuri repetate asupra zonei.

„În urma uneia dintre lovituri, un autoturism de serviciu al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a fost distrus, iar un alt vehicul al instituției a fost avariat”, conform unui comunicat de presă.

De asemenea, a fost atacată și curtea unui complex rezidențial, unde două automobile au luat foc. Incendiul a fost lichidat de salvatori.

UPDATE 08:25 Numărul victimelor atacului Rusiei asupra întreprinderii din Odesa luni, 20 iulie, a crescut la 8. Două persoane au fost spitalizate, iar alte șase au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu, a comunicat guvernatorul regiunii, Oleh Kiper.

Astfel, în urma atacului rusesc, au fost afectate în total 11 persoane: trei au decedat, iar opt au suferit leziuni de diferite grade de gravitate.