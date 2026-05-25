LIVE TEXT Rusia a lansat peste 260 de drone. Atacuri ucrainene la Iaroslavl și pierderile armatei ruse. Război în Ucraina, ziua 1552

UPDATE 10:54 Ucraina anunță că a respins un nou atac masiv cu drone lansat de Rusia în noaptea de 25 mai. Potrivit Forțelor ucrainene, armata rusă a lansat 262 de drone de diferite tipuri, lansate inclusiv din Crimeea anexată.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 246 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Autoritățile ucrainene au raportat lovituri directe în nouă locații, iar fragmente de drone doborâte au căzut în alte șapte zone. La momentul publicării comunicatului, atacul era încă în desfășurare, mai multe drone aflându-se în spațiul aerian ucrainean.

UPDATE 10:35 Regiunea Iaroslavl din Rusia a fost atacată în noaptea de 25 mai cu drone ucrainene, iar circulația transportului la ieșirea din oraș în direcția Moscovei a fost temporar suspendată, a anunțat guvernatorul regiunii, Mihail Evraev, citat de Meduza. Potrivit acestuia, în urma atacului, o femeie a suferit „răni ușoare”. Până dimineață, circulația spre Moscova a fost reluată.

Totodată, potrivit autorităților ruse, forțele ucrainene au atacat și orașul Belgorod. În urma atacului cu rachete, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice, fiind înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă. De asemenea, în oraș a fost avariată fațada unei clădiri administrative, spun autoritățile din regiune. În orașul Graivoron, o dronă ucraineană ar fi lovit un automobil, iar un bărbat a murit.

UPDATE 10:30 Rusia a pierdut aproximativ 1,3 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, care a publicat datele pe 25 mai. În ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat 1 020 de pierderi omenești.

UPDATE 8:35 Regatul Unit, Franța și alte state membre NATO ar fi blocat un plan potrivit căruia fiecare membru al alianței ar fi urmat să contribuie cu 0,25% din PIB pentru ajutor militar destinat Ucrainei, a relatat The Telegraph pe 24 mai, citând o sursă din cadrul alianței. The Kyiv Independent a remarcat că informația a apărut la scurt timp după „decizia surprinzătoare” a Regatului Unit de a relaxa unele sancțiuni privind petrolul rusesc, „ceea ce afectează și mai mult imaginea Londrei ca unul dintre cei mai consecvenți parteneri ai Ucrainei”, scrie presa ucraineană.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a declarat jurnaliștilor, pe 22 mai, că propunerea ar urma, cel mai probabil, să fie respinsă.

„Nu cred că această propunere va fi acceptată, deoarece există multă opoziție față de acest prag fix de 0,25%”, a spus el.

Rutte nu a precizat ce state se opun inițiativei, însă o sursă NATO a declarat pentru The Telegraph că printre opozanți se numără Regatul Unit, Franța, Canada, Italia și Spania. „Nu sunt foarte entuziaste de această idee”, a spus sursa citată.

Pe 19 mai, Regatul Unit a emis o licență temporară care permite importul de motorină și combustibil pentru aviație produse din petrol rusesc, dacă „produsele au fost procesate într-o țară terță”. Guvernul britanic a emis, de asemenea, o licență care permite transportul maritim și livrarea gazului natural lichefiat (GNL) provenit de la terminalele rusești Sahalin-2 sau Yamal. Londra și-a cerut ulterior scuze pentru modul defectuos în care a comunicat decizia. Cu toate acestea, licențele rămân în vigoare.

Potrivit sursei citate de The Telegraph, cel puțin alte șapte state membre NATO au susținut planul propus de Rutte. Toate aceste state ar cheltui deja peste 0,25% din PIB pentru ajutor militar acordat Kievului.