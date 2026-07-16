LIVE TEXT Fostul ministru al Apărării confirmă că a propus înlocuirea lui Sîrskîi: „Preferă să țese intrigi”. Război în Ucraina, ziua 1604

UPDATE 13:50 Fostul ministru al Apărării al Ucrainei, Mîhailo Fedorov, a declarat că i-a propus președintelui Volodîmîr Zelenski să îi demită pe comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, și pe șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, „dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după demiterea sa.

Potrivit lui Fedorov, președintele Zelenski i-a spus că nu intenționează să îl înlocuiască pe Sîrskîi. Fostul ministru afirmă că a acceptat această decizie și că a încercat să stabilească o colaborare cu comandantul-șef al armatei, însă acesta i-ar fi blocat inițiativele și, în cele din urmă, ar fi cerut demiterea sa.

„Dar ne-am confruntat cu faptul că toate inițiativele pe care le propuneam au început să fie blocate, iar Sîrskîi nu este dispus să discute deschis, față în față, despre probleme. În schimb, preferă să participe la întâlniri private, să țese intrigi și să creadă că cineva a comandat în presă o anumită campanie (…). În cele din urmă, el a pus un ultimatum (…). În loc să găsească o modalitate de a învinge Rusia în mod asimetric – ceea ce este, de fapt, misiunea comandantului-șef –, el a găsit o cale de a dezbina țara”, a declarat Fedorov.

UPDATE 11:18 În Piața Franko din Kiev, unul dintre cele mai apropiate locuri de cartierul guvernamental, unde accesul este restricționat, are loc un protest împotriva demiterii lui Mîhailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării. Manifestații similare au loc și în alte orașe ale Ucrainei.

Potrivit corespondenților Hromadske, la protestul din Kiev participă câteva sute de persoane. Manifestanții țin în mâini pancarte din carton cu mesaje precum „Întoarceți-l pe Fedorov”, „Fedorov > sistemul sovietic” și scandează „Fedorov – ministru al Apărării” și „O singură, unită și indivizibilă Ucraină”.

Sursă galerie foto: Hromadske

UPDATE 11:15 În noaptea de 16 iulie, în orașul Engels din regiunea Saratov, Rusia, autoritățile au anunțat pericol de atac cu drone. La scurt timp, în oraș s-au auzit mai multe explozii.

În urma atacului cu drone, au fost avariate obiective de infrastructură civilă. Potrivit datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini video care surprind zborul dronelor deasupra orașului Engels. Unele dintre acestea s-ar fi prăbușit în clădiri rezidențiale, iar altele ar fi vizat aerodromul militar din localitate.

UPDATE 9:27 Armata rusă a lansat, în noaptea de 16 iulie, un atac cu rachete asupra Kievului, a anunțat șeful Administrației Militare a orașului, Timur Tkacenko. În urma atacului, două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite, a declarat primarul Kievului, Vitalii Kliciko. Printre răniți se numără și un adolescent în vârstă de 16 ani.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, atacul a vizat două sectoare ale capitalei. În sectorul Darnîțkîi, au izbucnit incendii într-o clădire nelocativă, la mai multe camioane parcate în apropiere și într-un depozit. În sectorul Sviatoșînskîi, un alt depozit a fost cuprins de flăcări în urma loviturii. Incendiile au fost lichidate.

Ministerul rus al Apărării susține că armata rusă a lovit întreprinderi ale industriei de apărare din Kiev, precum și porturi și două nave din regiunea Odesa.

UPDATE 8:20 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski l-a demis pe Mîhailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării. Despre această decizie, presa ucraineană relata de câteva zile, iar în seara zilei de 15 iunie, Fedorov și-a confirmat demiterea într-o postare pe rețelele sociale, afirmând că a fost „o mare onoare să slujesc poporul ucrainean în calitate de ministru al Apărării”.

În mesajul său, fostul ministru a enumerat peste 20 de realizări din timpul mandatului, printre care blocarea sistemelor Starlink utilizate de forțele ruse, campania împotriva logisticii ruse din Crimeea și lansarea unei reforme militare pe care a descris-o drept „nepopulară, dar extrem de importantă”.

Totodată, Fedorov a menționat și trei obiective pe care nu a reușit să le îndeplinească: transformarea completă a Ministerului Apărării „în conformitate cu standardele NATO și cu bunul-simț”, reformarea sistemului de achiziții militare și crearea „unei culturi a responsabilității”.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, Zelenski le-a declarat parlamentarilor că Fedorov avea un conflict de sistem cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskîi, precum și cu armata, iar această problemă nu a fost soluționată.

„El (președintele, n.r.) a spus că, în mod ideal, ar trebui să-i demită atât pe Fedorov, cât și pe Sîrskîi, dar că în acest moment nu poate face acest lucru”, a declarat una dintre sursele publicației.

Surse citate de agenția de presă au afirmat că Fedorov va rămâne în echipa președintelui, însă rolul pe care îl va avea în continuare ar urma să fie clarificat săptămâna viitoare.

Și publicația RBC-Ucraina, citând surse, a relatat că Zelenski l-a demis pe Fedorov deoarece acesta și Sîrskîi aveau „viziuni diferite asupra războiului”.