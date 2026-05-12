LIVE TEXT „Este inacceptabil”. Rusia a propus includerea copiilor ucraineni răpiți pe listele de schimb — Sibiha. Război în Ucraina, ziua 1539

UPDATE 14:20 Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat, în cadrul reuniunii Coaliției internaționale pentru repatrierea copiilor ucraineni, care a avut loc luni la Bruxelles, că partea rusă a propus includerea copiilor ucraineni răpiți pe listele de schimb, scrie Ukrinform.

„Reîntoarcerea copiilor ucraineni trebuie să fie un element fundamental al procesului de pace. Au existat multe speculații. Astăzi vreau să declar acest lucru oficial: soarta copiilor ucraineni nu va face niciodată parte din niciun compromis. Rusia a propus deja includerea copiilor pe listele de schimb. Dar acest lucru este inacceptabil. Libertatea copiilor este necondiționată”, a subliniat ministrul.

El a menționat că Ucraina a reușit să repatrieze peste 2000 de copii, dar acest lucru nu s-a realizat datorită instrumentelor internaționale, ci în ciuda faptului că acestea nu au funcționat. „Când vorbim despre copiii repatriați efectiv, anumite țări au ajutat – precum Qatar, SUA, Sfântul Scaun, unele alte țări, inclusiv cele prezente în această sală. Au lucrat serviciile noastre speciale și instituțiile de stat”, a menționat el.

UPDATE 14:15 În regiunea Dnipropetrovsk, un obiect de infrastructură critică a fost avariat în urma unui atac al Federației Ruse, au anunțat pompierii. Nu există victime.

Mai exact, în raionul Kameanske, un camion-cisternă și o stație de alimentare cu combustibil au luat foc în urma unui atac rusesc.

UPDATE 14:00 „Rusia a decis să pună capăt acelei perioade de relativă liniște care a durat câteva zile”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În ultima noapte, au fost lansate peste 200 de drone de atac asupra Ucrainei.

„Au fost aruncate din nou bombe aeriene pe front – peste 80, fiind înregistrate mai mult de 30 de atacuri aeriene. Dronele de atac au fost doborâte în regiunile Dnipropetrovsk, Jîtomîr, Mîkolaiv, Sumî, Harkiv, Chernihiv, precum și în Kiev și în regiunea Kiev. Au fost înregistrate avarii la obiective energetice, blocuri de locuințe, o grădiniță, iar o lovitură a vizat o locomotivă civilă obișnuită pe calea ferată… Se știe că există răniți în urma acestor lovituri”, a declarat Zelenski.

În noaptea de 11 spre 12 mai (începând cu ora 18:00 din 11 mai), armata rusă a lansat un atac cu 216 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 192 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale a 25 de drone de atac în 10 locații, precum și căderea resturilor celor doborâte în 5 locații.

UPDATE 08:45 Dimineața, Rusia a atacat obiective ale infrastructurii feroviare din regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor al Ucrainei, Olexi Kuleba.

„Echipa de monitorizare a avertizat din timp cu privire la pericol. Cu toate acestea, un mecanic de locomotivă a fost rănit de fragmente în timp ce se îndrepta spre un adăpost. În prezent, i se acordă asistența medicală necesară, iar viața lui nu este în pericol. În urma loviturilor cu drone, au fost avariate locomotive și material rulant. Circulația trenurilor în regiune este restabilită rapid. Călătorii continuă să lucreze, asigurând legătura cu Dnipro și alte regiuni ale țării”, a scris Kuleba pe rețelele de socializare.

UPDATE 08:20 În regiunea Harkiv, în timpul nopții, trupele ruse au atacat cu o dronă de luptă teritoriul unei întreprinderi din localitatea Veliki Burluk, raionul Kupiansk.

Au luat foc un autobuz și un camion.

„Inamicul a lansat încă un atac cu o dronă asupra unei proprietăți private din satul Bezruki, comunitatea Dergachi, raionul Harkiv. O clădire de utilități a luat foc, iar o casă de locuit a fost avariată”, au anunțat salvatorii.

UPDATE 08:15 O grădiniță și clădiri de locuințe au fost avariate în raionul Fastiv, regiunea Kiev, în urma unui atac nocturn cu drone rusești.

Conform pompierilor, acoperișul grădiniței a luat foc. În clădirea de locuințe cu patru etaje situată în apropiere, geamurile au fost sparte. Au fost avariate și două locuințe private.