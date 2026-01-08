LIVE TEXT Bombardamentele rusești lasă fără electricitate două regiuni ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1414

UPDATE 13:00 În regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjie din Ucraina a fost instituită o situație de urgență la nivel național, după un atac al trupelor ruse, care a provocat un blackout total. Informația a fost comunicată de primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, și de guvernatorul regiunii Zaporijjie, Ivan Fedorov, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit Ministerului Energiei al Ucrainei, aproape 800 de mii de persoane din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără electricitate, iar peste un milion de locuitori se confruntă cu întreruperi în furnizarea căldurii și apei.

La Dnipro, autoritățile locale au activat măsuri de urgență. Vacanța școlară a fost prelungită până la 11 ianuarie, spitalele funcționează pe generatoare și dispun de rezerve de apă, iar circulația tramvaielor și troleibuzelor este afectată.

Guvernatorul regiunii Zaporijjie, Ivan Fedorov, a anunțat că alimentarea cu energie electrică la obiectivele-cheie a fost deja restabilită, iar lucrările continuă pentru asigurarea funcționării infrastructurii critice.

„O noapte grea pentru regiune. Dar lumina va învinge întotdeauna”, a transmis acesta pe Telegram.

În regiunea Dnipropetrovsk, pe lângă cartierele rezidențiale, opt mine au fost temporar deconectate de la rețeaua electrică, iar personalul a fost evacuat. Locuitorii sunt avertizați că pot apărea întreruperi în alimentarea cu apă.

Situația este agravată de condițiile meteorologice, în contextul în care sunt prognozate temperaturi scăzute. Întreruperi de electricitate sunt raportate și în regiunile Cernihiv, Kiev și Ivano-Frankivsk. Ministerul Energiei a subliniat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice continuă, iar Ucraina solicită partenerilor internaționali accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană pentru protejarea infrastructurii critice.

UPDATE 10:20 În noaptea de 8 ianuarie, trupele Federației Ruse au lansat asupra Ucrainei 97 de drone de atac, a anunțat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit sursei, au fost utilizate drone de tip Shahed, „Gerbera”, precum și alte tipuri de aparate fără pilot.

Cea mai mare parte a dronelor lansate – aproximativ 70 – au fost de tip Shahed.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât 70 de drone în estul și sudul țării. Au fost înregistrate 27 de lovituri ale dronelor în 13 locații.

UPDATE 9:55 Președintele rus Vladimir Putin a marcat Crăciunul alături de militari pentru al treilea an consecutiv, însă, spre deosebire de anii anteriori, Kremlinul nu a indicat biserica în care șeful statului agresor a participat la slujba de sărbătoare. Potrivit unei analize realizate de publicația rusă de investigații Agenstvo, biserica se află pe teritoriul unei unități militare a Direcției Principale de Informații (GRU), din regiunea Moscova.

Într-un discurs rostit imediat după o slujbă religioasă, Putin a descris misiunea soldaților ruși drept una sfântă: „Războaiele Rusiei – misiune sfântă”.

„Foarte des Îl numim pe Domnul Mântuitor, pentru că El a venit pe Pământ să-i mântuiască pe toți oamenii. Iar războinicii Rusiei îndeplinesc mereu această misiune: apără Patria și poporul ei”, a spus Putin, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin.

Publicația rusă de investigații Agenstvo relatează că slujba ar fi avut loc în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință, situată pe teritoriul Centrului de Destinație Specială „Senej”, o bază militară a GRU din regiunea Moscova. Kremlinul nu a indicat oficial locația exactă, spre deosebire de anii precedenți.

Cel mai apropiat de președinte, în timpul slujbei, a fost comandantul unității, generalul-maior Alexei Galkin, originar din Ucraina, decorat cu cea mai înaltă distincție de stat a Rusiei — „Erou al Rusiei” — în timpul celui de-al Doilea Război Cecen.