LIVE TEXT Atacurile rusești de joi asupra regiunii Dnipropetrovsk au rănit cel puțin 19 persoane, dintre care 5 copii. Război în Ucraina, ziua 1429

UPDATE 22:10 Numărul victimelor în urma atacurilor rusești asupra raionului Zaporijjea a crescut la 9.

„La ora 21:00, în urma atacului, un bărbat de 85 de ani a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite, dintre care șapte femei și doi bărbați. Toți răniții au fost internați în unități medicale. O persoană a fost descarcerată de echipele de intervenție din sub dărâmături și predată echipei de urgență medicală”, se menționează într-un comunicat publicat de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Operațiunile de salvare au fost finalizate.

UPDATE 22:00 Atacurile cu drone și rachete rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk au rănit cel puțin 19 persoane, dintre care cinci copii, au declarat autoritățile locale.

Orașele Dnipro și Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk au fost atacate în după-amiaza zilei, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, scrie presa locală.

O rachetă rusă a avariat o clădire rezidențială cu două etaje în Krîvîi Rih, rănind cel puțin 11 persoane, dintre care patru copii, cu vârste de un an și jumătate, doi ani, opt ani și zece ani, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanja.

Hanja a raportat, de asemenea, că o clădire rezidențială de 16 etaje a fost lovită în Dnipro, izbucnind un incendiu în două apartamente.

Primarul orașului Dnipro, Bori Filatov, a declarat că șapte persoane au fost rănite în urma atacului. Printre victime se află și o fată de 14 ani, potrivit guvernatorului regiunii.

Filatov a mai spus că serviciile de urgență au salvat 16 persoane din clădirea avariată.

UPDATE 19:30 În regiunea Zaporijjea, o persoană a murit și alte șapte au fost rănite, în urma bombardamentelor rusești, au anunțat salvatorii.

„Trupele ruse au lovit una dintre localitățile din regiune. În urma atacului, 24 de case private și clădiri anexe au fost avariate. Echipele de salvare au stins incendiul care a izbucnit pe acoperișul uneia dintre casele private”, se arată într-un comunicat publicat de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite. În timpul inspectării locului atacului, echipele de intervenție au descoperit o persoană sub dărâmături, au deblocat-o și au predat-o echipei de ambulanță.

UPDATE 16:48 La Davos s-a încheiat întâlnirea între președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodîmîr Zelenski, scrie Meduza.

Potrivit administrației prezidențiale de la Kiev, discuțiile au durat aproape o oră, iar cei doi lideri au avut inclusiv un scurt dialog tête-à-tête. La Kiev, întrevederea a fost apreciată drept „bună”.

La rândul său, Trump a declarat jurnaliștilor că procesul de negociere continuă și că mai sunt multe de făcut. „Mâine va avea loc o întâlnire cu Rusia, cu președintele Vladimir Putin. A fost o întâlnire bună cu Zelenski, toți își doresc ca războiul să se încheie”, a spus președintele SUA.

Niciuna dintre părți nu a oferit detalii concrete despre conținutul discuțiilor.

UPDATE 14:48 În după-amiaza zilei de 22 ianuarie, la Davos, a început întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și liderul Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Informația a fost confirmată de RBC-Ucraina, care citează un comentariu oferit jurnaliștilor de purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhii Nikiforov.

Cu puțin timp înainte de întrevedere, Trump a declarat pentru Sky News că se „apropie” de un acord de pace privind războiul din Ucraina.

„Astăzi, după cum știți, președintele (Zelenski – n.r.) și cu mine vom discuta această chestiune. Ne întâlnim cu președintele Putin astăzi sau mâine, oamenii se deplasează deja acolo și cred că ne apropiem de un acord. Mor foarte mulți oameni. Trebuie să facem acest lucru”, a spus Trump.

UPDATE 11:20 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a ajuns la Davos pe 22 ianuarie pentru a participa la Forumul Economic Mondial, unde urmează să se întâlnească în cursul zilei cu președintele SUA, Donald Trump, în timp ce emisarul special american Steve Witkoff se pregătește pentru discuții separate cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie The Kyiv Independent.

Întrevederea cu Trump este programată pentru ora 13:00, ora Europei Centrale (14:00 la Chișinău n.r.). Aceasta va fi prima întâlnire dintre cei doi lideri în acest an, după discuțiile de aproape două ore purtate pe 29 decembrie la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago.

Întâlnirea are loc în contextul în care Moscova nu a dat semne vizibile că ar fi dispusă să se angajeze într-un plan de pace SUA–Ucraina, finalizat în decembrie, continuând să ceară retragerea Ucrainei din Donbas și recunoașterea internațională a teritoriilor ocupate.

După întrevederea din decembrie de la Mar-a-Lago, Zelenski a declarat că liderii au analizat „toate aspectele cadrului de pace”, adăugând că au fost înregistrate deja progrese semnificative. Potrivit acestuia, planul în 20 de puncte ar fi „aproximativ 90% convenit”, iar garanțiile bilaterale de securitate dintre SUA și Ucraina ar fi „pe deplin agreate”, în timp ce un aranjament de securitate mai amplu SUA–Europa–Ucraina este aproape de finalizare.

La Davos, pe 22 ianuarie, Steve Witkoff a afirmat că în cadrul planului de pace a mai rămas nerezolvat un singur aspect-cheie, făcând, cel mai probabil, referire la retragerea Ucrainei din Donbas, au notat jurnaliștii.

UPDATE 8:34 Cel puțin 13 persoane au fost rănite marți, 20 ianuarie, în localitatea Novaia Adîgheia, din Republica Adîgheia, în Caucazul de Nord al Rusiei, după ce un proiectil a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje. Șeful regiunii, Murat Kumpilov, a calificat incidentul drept un „atac cu dronă ucraineană”. novayagazeta.eu scrie că „nu a fost lovit de o dronă ucraineană, ci de o rachetă a apărării antiaeriene ruse”.

Potrivit șeful regiunii, Murat Kumpilov, nouă dintre răniți au fost internați în spital, doi dintre ei aflându-se în stare stabilă la terapie intensivă. Alte 27 de persoane au fost evacuate și cazate temporar, după ce clădirea a fost cuprinsă de flăcări.

În urma analizării imaginilor video care surprind momentul impactului, canalul rus de Telegram ASTRA a concluzionat însă că blocul nu a fost lovit de o dronă ucraineană, ci de o rachetă a apărării antiaeriene ruse. Jurnaliștii notează că proiectilul a venit dinspre sud, în timp ce Ucraina se află la nord-vest de Novaia Adîgheia. Un martor ocular, surprins într-o înregistrare video publicată de ASTRA, afirmă că o rachetă „a trecut pe lângă el”, declarație care pare să susțină această versiune.

Aceeași concluzie a fost formulată și de un canal ucrainean de investigații OSINT, care a indicat că lovitura a fost provocată de o rachetă antiaeriană rusă. În schimb, un blogger militar pro-război din Rusia a acuzat Forțele Armate ale Ucrainei că ar fi atacat localitatea cu o rachetă de croazieră.

Fondatorul unui centru rus de analiză militară, stabilit la Tbilisi din 2022, a apreciat la rândul său că incidentul a fost cauzat de o rachetă antiaeriană. El a argumentat că, spre deosebire de rachetele antiaeriene, dronele sau rachetele de croazieră nu lasă o „dâră vizibilă de fum în timpul zborului”.