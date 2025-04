LIVE TEXT Putin anunță un armistițiu de trei zile de Ziua Victoriei: „Toate acțiunile militare vor înceta”. A 1160-a zi de război în Ucraina

UPDATE 14:50 Vladimir Putin anunță luni un armistiţiu „umanitar” în războiul din Ucraina, între 8 și 11 mai, cu ocazia aniversării Zilei Victoriei, sărbătoarea care comemorează victoria asupra Germaniei naziste, transmit sursele media afiliate Kremlinului.

Kremlinul a transmis că încetarea focului timp de 72 de ore va dura de la începutul zilei de 8 mai până la sfârșitul zilei de 10 mai, iar Rusia face apel la Ucraina să se alăture armistițiului.

„În această perioadă, toate acțiunile militare vor înceta”, se mai arată în comunicatul Kremlinului.

În cazul unor încălcări de către partea ucraineană, forțele armate ale Rusiei vor da un „răspuns adecvat și eficient”, se arată în comunicatul Kemlinului.

Cum a fost armistițiul de pace anunțat de Putin de Paște

Pe 19 aprilie, Vladimir Putin a anunțat o încetare a focului de 30 de ore în Ucraina, de Paște.

Dar autoritățile de la Kiev au acuzat Rusia că a creat o „impresie” de încetare a focului, spunând că au continuat să întreprindă acțiuni militare în unele locuri din Ucraina. Președintele ucrainean Zelenski a acuzat că, în primele șase ore ale „armistițiului de Paște”, au existat 387 de bombardamente și 19 atacuri ale armatei ruse, precizând că „soldații noștri răspund peste tot așa cum merită inamicul”.

UPDATE 14:26 Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea graniței cu Finlanda în ceea ce experții și oficialii spun că ar putea fi o pregătire pentru o potențială ciocnire cu NATO, scrie The Kyiv Independent, făcând referire la Wall Street Journal.

Aceste eforturi includ extinderea bazelor militare în apropierea orașului rus Petrozavodsk, la aproximativ 160 de kilometri (100 de mile) est de Finlanda, locul planificat pentru un nou sediu care ar putea comanda potențial zeci de mii de trupe, a scris publicația.

Oficialii militari și de informații occidentali ar fi avertizat că aceste unități ar putea forma „coloana vertebrală” a forțelor ruse care se pregătesc să se confrunte cu NATO.

De la începutul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, oficialii NATO au avertizat tot mai des că Moscova ar putea lansa o agresiune împotriva membrilor alianței în anii următori.

Finlanda, care împarte o graniță de 1 300 de kilometri cu Rusia, a acuzat Moscova de intensificarea operațiunilor hibride împotriva țării nordice de când aceasta a aderat la NATO în 2023.

Armata Rusiei este în prezent puternic angajată în Ucraina, suferind pierderi masive de personal și echipamente. Acest lucru a forțat Moscova să redistribuie forțe din alte zone în ultimii ani, majoritatea unităților terestre ruse staționate anterior lângă Finlanda au fost trimise în Ucraina.

Cu toate acestea, Christopher Cavoli, comandantul forțelor americane din Europa, a avertizat la începutul acestei luni că Rusia își reface forțele mult mai rapid decât se anticipase anterior.

„În ciuda pierderilor considerabile de pe câmpul de luptă din Ucraina, armata rusă se reconstituie și crește într-un ritm mai rapid decât au anticipat majoritatea analiștilor”, a declarat Cavoli în fața unei comisii a Senatului SUA.

UPDATE 13:10 Moscova așteaptă un semnal din partea Kievului pentru a relua negocierile bilaterale de pace, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 28 aprilie, chiar dacă armata rusă își continuă atacurile regulate asupra Ucrainei, scrie presa ucraineană.

„Kievul ar trebui să ia unele măsuri în acest sens (pentru a relua negocierile). Există o interdicție legală. Până acum, nu vedem nicio acțiune”, a declarat Peskov, făcând aluzie la un decret ucrainean care interzice discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin.

Rusia și-a proclamat în repetate rânduri presupusa disponibilitate pentru discuții de pace și, în același timp, a insistat asupra unor cerințe maximaliste, Kievul acuzând-o de blocarea deliberată a eforturilor de pace. Peskov a spus recent că Putin a informat SUA cu privire la disponibilitatea sa de a intra în negocieri cu Ucraina „fără precondiții”.

După ce Rusia a anexat ilegal patru regiuni ucrainene în toamna anului 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret care declara negocierile cu Putin „imposibile”, lăsând în același timp ușa deschisă pentru discuții cu Rusia sub o altă conducere.

În timp ce declarația lui Peskov era publicată, unele regiuni ucrainene au fost vizate de drone rusești Shahed, iar atacurile pe linia frontului continuă fără încetare.

„Toate declarațiile Rusiei despre pace fără încetare a focului sunt doar o minciună”, a scris Andriy Yermak, șeful Biroului prezidențial, pe rețelele de socializare pe 28 aprilie.

Andrii Kovalenko, un oficial din cadrul Consiliului ucrainean pentru securitate națională și apărare, a calificat recentele remarci ale lui Peskov drept o manipulare.

UPDATE 12:30 Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat și instigare la dezertare. Sentința a fost pronunțată luni, 28 aprilie, de către o instanță din Kiev, potrivit lui Denis Ivanov, procurorul de caz, relatează Ukrinform.

„Tribunalul districtual Podilskyi l-a condamnat pe fostul președinte Viktor Ianukovici la 15 ani de închisoare (…). În plus, instanța l-a condamnat pe Kostiantyn Kobzar, fost șef adjunct al Departamentului Gărzii de Stat și ex-șef al Serviciului de Securitate al președintelui, la zece ani de închisoare”, a declarat Ivanov.

Potrivit procurorului, instanța a considerat acuzațiile aduse fostului președinte, dar și fostului adjunct drept întemeiate și a impus pedepsele maxime prevăzute de lege.

În iunie 2022, Biroul de Stat de Investigații al Ucrainei a înaintat acuzațiile împotriva celor doi. Inculpații au fost acuzați de incitare la comiterea unor acte de dezertare, precum și de organizarea trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat a Ucrainei.

Organele de drept din Ucraina au stabilit că, pe 23 februarie 2014, în jurul orei 01:30, Viktor Ianukovici, acționând împreună cu personalul său de securitate și cu alte persoane, a transportat ilegal cel puțin 20 de persoane peste frontiera de stat a Ucrainei, în afara unui punct de control, folosind trei elicoptere care aparțineau Forțelor Armate ale Federației Ruse. Acestea au decolat din apropierea satului Urzuf, regiunea Donețk, către teritoriul Federației Ruse.

UPDATE 12:04 Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată luni, 28 aprilie, că a trimis trupe să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina, la ordinele liderului Kim Jong Un, și că a ajutat la recâștigarea controlului asupra teritoriului rusesc ocupat de Ucraina, notează agenția britanică de știri Reuters.

Trimiterea fără precedent de către Coreea de Nord a mii de soldați, precum și a unor cantități masive de muniție și rachete, a oferit Rusiei un avantaj crucial pe câmpul de luptă în vestul regiunii Kursk și a apropiat cele două țări izolate economic și politic.

Sfârșitul victorios al bătăliei pentru eliberarea regiunii Kursk a demonstrat „cel mai înalt nivel strategic al prieteniei militante ferme” dintre Coreea de Nord și Rusia, a declarat agenția de știri de stat KCNA, citând partidul de guvernământ al Coreei de Nord.

Rusia a recunoscut pentru prima dată desfășurarea de trupe nord-coreene în weekend și a declarat că forțele ucrainene au fost izgonite din ultimul sat rusesc pe care îl dețineau. Kievul a negat afirmația și a spus că trupele sale încă operează în unele părți ale teritoriului rus.

Luni, președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat recunoștința față de Coreea de Nord și Kim.

UPDATE 10:49 Cel puțin șapte persoane, sancționate ulterior de UE, SUA sau Kiev pentru legături cu agresiunea Rusiei în Ucraina, dețin un pașaport maltez obținut prin sistemul „vizei de aur” al țării, a raportat Financial Times pe 27 aprilie, citând surse guvernamentale, notează The Kyiv Independent.

Printre aceștia se numără omul de afaceri rus Albert Avdolyan, sancționat de UE în februarie, care a obținut cetățenia malteză în 2015 în cadrul acestui program, ceea ce i-a permis să ocolească parțial interdicțiile de călătorie ale blocului comunitar. Soția și cei patru copii ai săi au primit, de asemenea, pașapoarte malteze.

Avdolyan este „strâns asociat” cu Rostec, principala corporație rusă de stat în domeniul armamentului.

Malta rămâne singura țară din UE care continuă să vândă cetățenie, în ciuda acțiunii în justiție a Bruxelles-ului. Comisia Europeană a susținut că această practică „subminează atât esența, cât și integritatea cetățeniei UE” și a acționat Malta în instanță, hotărârea fiind așteptată pe 29 aprilie.

Solicitanții programului din Malta trebuie să investească cel puțin 600 000 de euro (680 000 de dolari), să închirieze sau să cumpere proprietăți, să facă donații în scopuri caritabile și să locuiască în țară timp de până la un an.

Documentele divulgate de către Organized Crime and Corruption Reporting Project au arătat că Avdolyan și familia sa au îndeplinit cerințele de rezidență în mare parte prin cazări la hotel aranjate de Henley & Partners, compania care a contribuit la conceperea programului de cetățenie din Malta.

Comisia Europeană, reiterându-și criticile, a declarat pe 25 aprilie: „Valorile UE nu sunt de vânzare”. Transparency International și alți militanți au avertizat că o hotărâre a instanței europene în favoarea Maltei ar putea promova o „cursă către nivelul inferior” în ceea ce privește standardele de cetățenie în Europa.

În total, 16 persoane, inclusiv persoane expuse politic și persoane condamnate ulterior pentru infracțiuni, au obținut cetățenia malteză prin acest sistem.

UPDATE 10:15 Dacă Rusia va avea succes în războiul din Ucraina, iar SUA le legitimează planul, președintele rus Vladimir Putin va fi cu atât mai încurajat să atace state NATO de pe flancul estic, mai ales cele vulnerabile, precum țările baltice sau R. Moldova, afirmă, într-un interviu pentru G4Media, Natalia Arno, președinta Free Russia Foundation, una din principalele organizații civice din emigrația rusă.

Astfel de teme „se discută acum deschis pe televiziunile regimului”, a precizat Natalia Arno, potrivit căreia “a început prima etapă a pregătirii terenului pentru recuperarea teritoriilor istorice ale Imperiului Rus”.

„(…) Toți comentatorii trebuie să urmărească ce se discută pe televiziunile Kremlinului, pentru că de regulă acolo ei spun tot ce au în plan. Putin însuși o face, la fel Lavrov, Medvedev, iar dacă am fi fost mai atenți la afirmațiile lor în trecut, am fi fost mai pregătiți pentru ce urma. Acum se vorbește mult mai puțin de Ucraina și mai mult despre refacerea Imperiului Rus prin recâștigarea de teritorii istorice, vizând părți din România, ori țările Baltice, Moldova, Finlanda, recuperarea Varșoviei etc. Dacă vor avea succes în Ucraina, iar SUA le legitimează planul, Putin va fi cu atât mai încurajat să atace state NATO de pe flancul estic, mai ales unele vulnerabile ca cele baltice, ca să nu mai vorbim de Moldova. Exact asta se discută acum deschis pe televiziunile regimului”, a spus Natalia Arno.

UPDATE 08:59 Președintele american Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de Rusia și l-a îndemnat pe președintele Vladimir Putin să înceteze atacurile și să finalizeze un acord de pace mediat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

„Ei bine, vreau să nu mai tragă de timp, să se așeze și să semneze un acord”, a declarat Trump reporterilor pe 27 aprilie când a fost întrebat despre așteptările sale de la Putin. „Avem limitele unei înțelegeri, cred, și vreau să o semneze și să terminăm cu ea”, a adăugat el, semnalând o nerăbdare crescândă pe măsură ce negocierile stagnează.

Comentariile lui Trump au venit după ce Rusia a lansat cel mai sângeros atac asupra Kievului din ultimele nouă luni, atacurile cu rachete și drone ucigând 12 persoane și rănind 90, inclusiv șase copii. „Am fost foarte dezamăgit că au zburat rachete, lansate de Rusia”, a declarat Trump.

„Îl văd pe (Zelenski, n.red.) mai calm. Cred că înțelege situația și cred că vrea să ajungă la un acord”, a spus Trump.

Administrația SUA a sporit presiunile asupra Ucrainei și Rusiei pentru a accepta un acord, avertizând că SUA ar putea „trece mai departe” dacă nu se ajunge la un acord în curând.

Deși detaliile complete ale propunerii nu au fost încă dezvăluite, rapoartele sugerează că aceasta ar putea implica recunoașterea de către SUA a Crimeei ca teritoriu rusesc – o idee pe care președintele Volodimir Zelenski a respins-o ferm săptămâna trecută, declarând că „Ucraina nu va recunoaște ocuparea Crimeei. Nu este nimic de discutat aici”.

Propunerea SUA pentru încetarea focului în Ucraina include condiții mai favorabile Moscovei, inclusiv recunoașterea oficială a anexării ilegale a Crimeei și promisiunea de a ridica sancțiunile. De asemenea, planul nu conține garanții de securitate pentru Ucraina.