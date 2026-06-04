Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu, în timp ce negocierile SUA-Iran avansează

Israelul și Libanul au convenit să pună în aplicare un armistițiu pentru a pune capăt ostilităților, a anunțat miercuri, 3 iunie, administrația Trump, sporind speranțele pentru un acord mai amplu care să încheie războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, transmite Reuters.

Teheranul, care condiționase în parte orice acord cu Washingtonul de încetarea luptelor dintre Israel și Liban, a lansat anterior un atac asupra Kuweitului, avariind aeroportul țării și rănind zeci de persoane, în timp ce armata americană desfășura lovituri în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Armistițiul dintre Israel și Liban este condiționat de încetarea completă a focului de către miliția Hezbollah, susținută de Iran, și de evacuarea tuturor combatanților acesteia din sectorul sudic al râului Litani, potrivit unei declarații comune publicate de Departamentul de Stat al SUA după negocierile desfășurate la Washington.

Cele două părți conveniseră și luna trecută asupra unui armistițiu, însă ostilitățile au continuat. Israelul a invadat Libanul în martie, urmărind gruparea militantă Hezbollah, care lansase atacuri peste graniță în sprijinul Teheranului.

Atacurile asupra Kuweitului și incidentele din Strâmtoarea Hormuz reprezintă cea mai recentă provocare pentru armistițiul fragil dintre SUA, Israel și Iran. Aceste evoluții au determinat o creștere de aproape 2% a prețului petrolului, în condițiile în care strâmtoarea rămâne în mare parte închisă la mai bine de trei luni după ce SUA și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului.

Zborurile de pe Aeroportul Internațional din Kuweit au fost suspendate după ce un atac iranian cu drone și rachete a avariat facilități aeroportuare și misiuni diplomatice. Autoritățile și presa de stat din Kuweit au anunțat că o persoană a fost ucisă, iar peste 60 au fost rănite.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au negat că ar fi vizat aeroportul din Kuweit și au susținut că distrugerile au fost provocate de rachete interceptoare americane care și-au ratat țintele. Armata SUA a respins această afirmație, susținând că dronele iraniene au vizat în mod deliberat aeroportul.

Anterior, presa iraniană a relatat că Gărzile Revoluționare au atacat cartierul general al Flotei a Cincea a SUA din Bahrain, o bază aeriană americană și o navă identificată drept „Panaya”. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a negat că bazele sale ar fi fost lovite și a afirmat că rachetele balistice iraniene nu și-au atins țintele.

CENTCOM a anunțat că a desfășurat o nouă serie de „lovituri defensive” în sudul Iranului, vizând lansatoare de rachete și ambarcațiuni iraniene care încercau să amplaseze mine maritime. De asemenea, au fost efectuate atacuri asupra insulei Qeshm, situată în apropierea Strâmtorii Hormuz, după tentative de atac iraniene.