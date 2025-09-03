Emmanuel Macron anunță că Europa este „gata să ofere garanții de securitate în ziua în care va fi semnat acordul de pace” între Rusia și Ucraina

Emmanuel Macron a salutat miercuri „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”, care permite europenilor să fie „gata să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în ziua în care va fi semnat acordul de pace”, potrivit BFM TV, citat de G4Media.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri, 3 septembrie, de la Palatul Élysée, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că „europenii sunt pregătiți să ofere garanții de securitate” Ucrainei „în ziua în care se va semna pacea” între Kiev și Moscova.

„Securitatea Ucrainei și a ucrainenilor este și a noastră și a Europei”, a reiterat șeful statului francez, care a salutat „munca extrem de intensă din ultimele săptămâni”.

Discuție cu Donald Trump, joi

„Întrebarea este dacă Rusia este sinceră”, a avertizat președintele francez.

„Nu avem niciun semnal din partea Rusiei cu privire la o eventuală pace”, a declarat președintele ucrainean Zelenski, în fața presei.

Dar, potrivit acestuia, „Uniunea Europei ne va ajuta să intensificăm presiunea asupra Rusiei pentru o soluție diplomatică”.

Joi, 4 septembrie, va avea loc o reuniune a „coaliției voluntarilor” cu tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Această „coaliție a voluntarilor” reunește aproximativ treizeci de țări, în principal europene, dintre care unele sunt gata să trimită soldați în Ucraina atunci când va fi semnat un armistițiu cu Rusia, pentru a descuraja Rusia de la o nouă agresiune.

Președinții francez și ucrainean, precum și alți lideri europeni, vor discuta joi cu Donald Trump la finalul summitului.

În ultimele zile, președintele american a insistat pentru o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Președintele rus s-a declarat „gata” miercuri să se întâlnească cu acesta la Moscova. Dar Kremlinul îl acuză pe președintele ucrainean că ocupă „ilegal” funcția, deoarece mandatul său prezidențial ar fi trebuit să expire în 2024. Legea marțială în vigoare de la începutul invaziei în februarie 2022 împiedică organizarea de alegeri.